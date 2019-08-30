Новий Кабмін: кого "Слуга народу" призначила в уряд Олексія Гончарука

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У перший же день роботи нової Верховної ради Україна отримала і новий склад Кабінету міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком. Цей уряд набагато менше попереднього – 17 членів Кабміну проти 25 у Кабміні Володимира Гройсмана. Функції багатьох міністерств були об'єднані, також замість шести віце-прем'єрів буде тільки два.

Цей уряд виглядає набагато молодшим, ніж минулий, але дві людини зберегли свої крісла: міністр фінансів Оксана Маркарова і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це точнісінько збіглося з прогнозом, який напередодні голосування дав олігарх Ігор Коломойський.

За інформацією РБК-Україна, Офіс президента відігравав визначальну роль у підборі кадрів у новий уряд, співбесіди з кандидатами проводив особисто Володимир Зеленський.

За новий Кабмін проголосували лише представники "Слуги народу" і депутатської групи "За майбутнє", а також деякі позафракційні, чотири опозиційні фракції не дали жодного голосу. Про те, хто увійшов до складу нового уряду – в матеріалі РБК-Україна.

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр

35-річний Гончарук став наймолодшим прем'єром у історії України. Він професійний юрист, співзасновник компанії "Constructive Lawyers". На виборах 2014 року очолив список партії "Сила людей", яка набрала лише 0,1% голосів. У другому післяреволюційному Кабміні він став радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка.

У 2015 році Гончарук став керівником BRDO – Офісу ефективного регулювання, покликаного покращити якість державного управління. Заснувати цю структуру і отримати під неї західне фінансування Гончаруку допоміг екс-міністр економіки Айварас Абромавічус. Деякі нові члени уряду також є вихідцями з BRDO.

В 2018 році Гончарук був одним з творців ліберального проекту "Люди важливі", який був фактично ліквідований перед достроковими виборами в Раду.

До того моменту майбутній прем'єр вже працював заступником голови Офісу президента Зеленського Андрія Богдана. За неофіційною інформацією, з Богданом його познайомив новопризначений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Гончарук швидко спрацювався з головою ОП, саме Богдан вважається головним лобістом Гончарука на прем'єрську посаду.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ

Аваков – один із двох членів попереднього Кабміну, що залишилися на своїх посадах. Пост глави МВС Аваков беззмінно займає ще з зими 2014 року. Його потенційне призначення в Кабмін Гончарука стало найбільш конфліктним питанням при формуванні складу уряду.

Поки активісти у середу ввечері проводили акцію протесту проти Авакова під будівлею Офісу президента, його кандидатуру бурхливо обговорювали на засіданні фракції "Слуги народу". За інформацією РБК-Україна, проти його висунення виступила значна частина депутатів президентської сили, мотивуючи це неоднозначною репутацією Авакова і тим, що він за замовчуванням належить до "старих облич" у владі. Звучала також пропозиція голосувати за його кандидатуру окремо від загального списку міністрів, внесених новим прем'єром.

Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

У відповідь офіс президента і особисто Зеленський переконували своїх нардепів у тому, що крім Авакова на даний момент немає іншого кандидата на пост глави МВС, який міг би впоратися з цією величезною силовою структурою. Пропозицію провести окреме голосування за Авакова також було відхилено.

Як розповів журналістам глава фракції СН Давид Арахамія, збереження Авакова на посаді обумовлено "національною безпекою" і нібито він буде "перехідним міністром" на період приблизно у півроку "під персональну відповідальність президента". Але, за інформацією видання, альтернативних кандидатів на міністра внутрішніх справ в Офісі президента і "Слузі народу" всерйоз навіть не шукали.

Оксана Маркарова, міністр фінансів

Міністром фінансів у новому уряді стала Оксана Маркарова. В Кабміні Володимира Гройсмана вона займала аналогічну посаду з листопада минулого року, але фактично керувала Мінфіном з червня, коли парламент відправив у відставку Олександра Данилюка, нинішнього секретаря РНБО.

У міністерстві Маркарова працює з 2015 року. Те, що вона залишається в уряді, спрощує новому прем'єру і президенту як мінімум два завдання – переговори з Міжнародним валютним фондом і прийняття державного бюджету на наступний рік. Новому міністру явно було б непросто з ходу вникнути в ці питання, тоді як Маркарова добре знайома західним кредиторам.

Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарову називали близькою до прем'єра Володимира Гройсмана, і багато хто очікував, що вона піде на дострокові вибори в Раду за списком партії "Українська стратегія". Але, за інформацією РБК-Україна, незадовго після президентських виборів вона знайшла спільну мову з командою Зеленського, від якої, як запевняють джерела видання, нібито отримала гарантію продовження своєї кар'єри в уряді. Саме тому в Офісі президента не розглядали інших кандидатів на позицію в Мінфін.

Олексій Оржель, міністр енергетики і екології

Главою об'єднаного Міністерства енергетики і екології став 16-й номер списку "Слуги народу" Олексій Оржель. У його профайлі на партійному сайті зазначено, що Оржель працював у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики, а з 2014 року – в бізнесі.

Крім того, до останнього часу був головою Української асоціації відновлюваної енергетики, співзасновником якої є київський бізнесмен Ігор Тинний. Оржель також працював в Офісі ефективного регулювання (BRDO), де курирував тему "зеленої енергетики", під керівництвом новоспеченого прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Олексій Оржель (УНІАН)

Але, за інформацією РБК-Україна, до останнього часу Гончарук планував внести на позицію глави енергетичного міністерства Всеволода Ковальчука, в. о. голови компанії "Укренерго". "Кандидатура Оржеля з'явилася менше ніж за добу до призначення. Гончарук змінив своє рішення під впливом ВП і президента", – сказав виданню співрозмовник, знайомий з ходом відбору кандидатів в уряд.

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ

Вадим Пристайко з 1997 року послідовно піднімався кар'єрними сходами дипломатичної служби, починаючи з завідуючого відділом країн Азії в міністерстві закордонних справ. Пристайко також працював заступником голови української дипмісії в США, послом України в Канаді, заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. І тому в якійсь мірі його можна також представником старої влади. У 2017 році він став главою місії України при НАТО. А після перемоги Зеленського Пристайко був призначений заступником голови Офісу президента.

Пристайко спочатку був єдиним кандидатом на посаду глави МЗС від Зеленського, але не був призначений, оскільки у минулому скликанні ВР не вистачило голосів навіть за звільнення його попередника.

Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції

Кулеба – ще один кадровий дипломат в новому Кабміні. З 2003 року працював у структурі МЗС, також у представництві України при ОБСЄ. Після Революції гідності став послом з особливих доручень, з 2016 року – представником України у Раді Європи. Кулеба активно займається питаннями інформаційної війни та протидії фейкам, в цьому році презентував свою книгу з даної тематики.

Андрій Загороднюк, міністр оборони

Загороднюк – підприємець-нафтовик з дипломом Оксфордського університету. Його компанія Discovery Drilling Equipment поставляє бурові установки в різні країни світу, згідно з її офіційного сайту, вони використовуються і в Росії.

З 2015 по 2017 рік у складі т. н. "волонтерського десанту", куди входив і нинішній голова фракції СН Давид Арахамія, Загороднюк очолював проектний офіс реформ при Міноборони. Паралельно разом з іншими волонтерами він постачав печі і противокумулятивные екрани для бійців АТО. Після перемоги Зеленського на виборах Загороднюк став його позаштатним радником, після увійшов до наглядової ради "Укроборонпрому".

За словами Арахамии, на перших порах Загороднюку буде допомагати колишній глава Міноборони Степан Полторак, очевидно, в якості радника.

Андрій Загороднюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Головним по економіці в Україні стане Тимофій Милованов. Його призначили головою об'єднаного міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, ліквідувавши при цьому Міністерства аграрної політики та продовольства. За великим рахунком, оновлений МЕРТ стане набагато більш впливовим відомством, перейнявши під своє управління не тільки політику в аграрній сфері, але і підлеглі Мінапк підприємства. До того ж тепер нове відомство стане відповідальним за проведення настільки непопулярна у населення земельної реформи.

Тимофій Милованов (facebook.com KyivSchoolOfEconomics)

В Україні у Мілованова репутація досвідченого економіста з прозахідними ліберальними поглядами. Він є почесним президентом Київської школи економіки, але останнім часом більш відомий громадськості як лектор для депутатів від "Слуги народу" в Трускавці. Крім того, до цих пір він залишається заступником голови Ради НБУ – контролюючого органу в Нацбанку.

Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України – міністр цифровий трансформації

28-річний IT-підприємець Федоров, очевидно, став наймолодшим членом Кабінету міністрів за всю історію України. У передвиборному штабі Зеленського він керував діджитал-направленням, та успішна кампанія в соцмережах в підсумку стала одним з факторів його впевненої перемоги.

Після виборів він став радником Зеленського, при цьому розповідав журналістам, що не збирається професійно займатися політикою. При цьому Федоров ще в 2014 році балотувався до парламенту за списками завідомо непрохідний партії "5.10", на нинішніх виборах отримав шостий номер в списку "Слуги народу".

Михайло Федоров (president.gov.ua)

Владислав Криклій, міністр інфраструктури

Криклій прийшов у владу в 2014 році, ставши радником глави МВС Арсена Авакова. Після він займався ліквідацією Державтоінспекції, з 2015 року очолив головний сервісний центр МВС і займався розвитком мережі цих центрів по Україні.

Джерела РБК-Україна називали Криклія кандидатом на посаду глави комітету з інфраструктури в нинішньому скликанні Ради, але в підсумку він буде займатися цією тематикою в якості профільного міністра.

Владислав Криклій (facebook.com vladyslav.kryklii)

Олена Бабак, міністр розвитку громад і територій

Бабак – єдиний депутат минулого скликання Ради, який зайняв посаду в новому уряді. У парламент минулого скликання вона пройшла за списками "Самодопомоги", була заступником голови комітету з питань будівництва і ЖКГ.

Ще в 2017 році Бабак вирішила скласти мандат депутата, але парламент за це рішення так і не проголосував. В останніх парламентських виборах участі вона не брала.

Альона Бабак (samopomich.ua)

Анна Новосад, міністр освіти і науки

Новосад – ще один молодий міністр у новому уряді, їй нещодавно виповнилося 29 років. У МОН вона прийшла відразу після Революції гідності, була радником екс-міністра Сергія Квіта, після очолила директорату стратегічного планування та європейської інтеграції міністерства.

Очевидно, на новій посаді вона буде продовжувати курс своєї попередниці Лілії Гриневич, яка у своєму Facebook вже позитивно оцінила це призначення і пообіцяла Новосад свою підтримку.

Анна Новосад (facebook.com anja.novosad)

Зоряна Скалецька (Черненко), міністр охорони здоров'я

Інтрига з призначенням нового міністра охорони здоров'я зберігалася до останнього дня. Спочатку на цю посаду планувалося призначити голову Національної служби здоров'я Олега Петренко, але той сам відмовився від посади.

ЗМІ повідомляли про те, що замість нього розглядали кандидатуру екс-губернатора Одеської області Максима Степанова, але в підсумку міністром стала Зоряна Скалецька (Черненко), колишня дружина екс-нардепа від БПП Олександра Черненка.

Зоряна Скалецька (УНІАН)

Юрист за освітою Скалецька була експертом "Реанімаційного пакету реформ" з питань медреформи і в цілому підтримувала курс Уляни Супрун. З нею був пов'язаний один з головних скандалів першого дня роботи Ради, нардеп від СН і засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, якому також пророкували посаду глави Моз, в листуванні назвав Скалецкую "своєю людиною".

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді і спорту

Досвідчений медіаменеджер і багаторічний керівник належить олігарху Віктору Пінчуку телеканалу СТБ Володимир Бородянський пішов з телебачення в грудні 2018 року, наприкінці липня був призначений позаштатним радником Зеленського.

малося на Увазі, що він може очолити "гуманітарне" міністерство, яке б об'єднало функції Мінкультури, Мінмолоді та спорту і Мининформполитики. Але в підсумку Бородянський буде займатися лише питаннями культури, молоді і спорту. Раніше Бородянський публічно підтримував заборону на трансляцію в Україні російського культурного продукту.

Володимир Бородянський (facebook.com borodyanskiy)

Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

В структурі нового Кабміну будуть об'єднані міністерства з питань окупованих територій і міністерства з питань ветеранів. Ліквідація останнього викликала протести у ветеранському співтоваристві. Об'єднане міністерство очолила Оксана Коляда, яка в довоєнний час робила кар'єру в структурі МВС. З 2015 року перейшла в Міністерство оборони, очолювала там управління комунікації, проходила службу в ЗСУ і три місяці була заступником командуючого АТО. У березні цього року Коляда стала заступником голови новоствореного міністерства ветеранів.

Оксана Коляда (facebook.com)

Юлія Соколовська, міністр соціальної політики

Замість Андрія Реви главою міністерства соціальної політики стане Юлія Соколовська, про яку вкрай мало публічної інформації. Три роки тому вона займала посаду директора департаменту видатків бюджету соціальної сфери Мінфіну, після чого очолювала департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики Секретаріату Кабміну.

До речі, якщо імена багатьох кандидатів у міністри були відомі якщо не за кілька тижнів, то хоча б за кілька днів до призначення, тоді як її прізвище потрапила в ЗМІ лише за кілька годин до голосування в Раді. Тим не менш, за інформацією РБК-Україна, її призначення не було спонтанним.

Юлія Соколовська (facebook.comgovcommsschoo)

міністерство вона прийде зі своєю командою з п'яти чоловік, які, ймовірно, стануть її заступниками. За словами співбесідників РБК-Україна в СН, Соколовська останнім часом активно працювала в стратегічних групах разом з депутатами "Слуги народу" і нібито має конкретні плани щодо реформи сектора соціальних витрат.

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів

Міністром Кабміну став Дмитро Дубілет, IT-директор Приватбанку до його націоналізації. Його батько Олександр Дубілет був головою правління у фінустанові, коли банк належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Працюючи в бізнесі, Дубілет з 2015 року також займався розвитком порталу електронних держпослуг iGov. Після відходу з Приватбанку Дубілет-молодший, серед іншого, став співзасновником "мобільного банку" monobank разом з екс-топ менеджером "Привату" Олегом Горохівським. А останні кілька місяців він був радником в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Як пояснював сам Дубілет, в СБУ його "запросили взяти участь у кількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні". При цьому тоді він запевняв, що "не пішов у політику" і продовжує займатися monobank.

Дмитро Дубілет (facebook.com dubilet)

Денис Малюська, міністр юстиції

Міністром юстиції став Денис Малюська – ще один виходець з "Слуги народу". Він також працював з Гончаруком в рамках BRDO. На сайті "Слуги народу" вказаний як фахівець у сфері регулювання підприємницької діяльності, судових спорів та державного управління.У нього юридична освіта, в тому числі отримане в Лондонському університеті.

З офіційної біографії Малюськи відомо, що він працював у структурах групи Світового банку/Міжнародної фінансової корпорації, надавав технічну допомогу урядам в Україні, Білорусі та країнах Центральної Азії.