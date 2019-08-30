Дебют "Слуги народа": как партия Зеленского начала управлять страной

Торжественное открытие Верховной рады IX созыва началось в 10 утра четверга, 29 августа. Большинство депутатов правящей партии "Слуга народа" (СН) прибыло в парламент пешком. До этого они почтили память погибших защитников Украины на Михайловской площади и на аллее Героев Небесной Сотни. Под парламентом "слуг" уже ждали участники нескольких митингов. Но выслушать "проблемы народа" подошли лишь несколько депутатов.

После присяги нардепы заполонили кулуары. Найти депутата без зеленого значка "Слуга народа" оказалось нелегкой задачей – среди 424 депутатов 254 парламентария состоят во фракции СН.

Соратники Зеленского охотно раздавали комментарии журналистам и всячески подчеркивали свое отличие от прошлой власти.

Невзирая на показательное единство и радостную атмосферу, внутри президентской фракции еще с вечера среды продолжалась напряженная дискуссия.

Первым серьезным камнем преткновения для парламентского большинства оказался министр внутренних дел Арсен Аваков. Еще в среду на встрече с Зеленским часть "Слуги народа" отказалась поддержать его кандидатуру на пост министра внутренних дел в новом правительстве.

В поддержку Авакова выступили лишь несколько харьковских депутатов, напомнив присутствующим о заслугах министра еще во времена Революции достоинства. Впрочем, едва ли это сильно повлияло на мнение большинства, не желающих видеть "старое лицо" Авакова в новом Кабмине. Иными словами, каждый остался при своем.

После полудня в четверг Владимир Зеленский снова встретился с депутатами СН и разъяснил свою позицию по кадровым назначениям. И депутатам снова предложили сохранить Авакова в министерском кресле. Но при условии, что тот сменит всех своих заместителей. Чтобы избежать сюрпризов, руководство "Слуги народа" решило голосовать за весь состав нового правительства пакетом.

Уже в день голосования глава фракции Давид Арахамия объяснил, что Аваков временно останется на своей должности из соображений национальной безопасности. "Мои прогнозы – это уже не прогнозы, а факт, что Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента. Арсен Борисович Аваков будет в качестве переходного министра", – добавил он.

Соответственно, в ближайшие полгода "новое лицо" во главе МВД не появится. За это время у Зеленского собираются вырастить замену Авакову из числа его заместителей. При этом источник РБК-Украина во фракции утверждает, что министр получил от президента условный "испытательный срок".

По его словам, еще один скандал в зоне ответственности Авакова нивелирует его шансы сохраниться во власти. Интересно, что несколькими днями ранее олигарх Игорь Коломойский заявлял, что не сомневается в сохранении Аваковым своей должности.

Отбор кандидатов в правительство лично контролировал Зеленский. Будущие министры проходили собеседование с президентом. И только после этого фигуры претендентов обсуждали с партийцами. При этом участвовала в дискуссии только часть из 254 "слуг народа" . Остальных же поставили перед фактом уже в день голосования.

"Все кандидатуры сегодня были представлены депутатам, мы могли задать свои вопросы, президент ответил, почему именно эти люди, почему он принял такое решение", – рассказала депутат от СН Роксолана Пидласа.

Еще одна проблема обострилась накануне – на собрании "Слуги народа" в КВЦ "Парковый". Руководство политсилы пыталось убедить депутатов в первый же день проголосовать десятки ключевых законопроектов. По данным собеседника РБК-Украина, глава Офиса президента Андрей Богдан показал собравшимся график падения рейтинга прошлой власти. Он заявил, что сейчас нужно показать избирателям яркие и быстрые шаги, чтобы соратники Зеленского не повторили судьбу предшественников и не стали рано терять уровень поддержки у населения.

Руслан Рябошапка, в свою очередь, настаивал на как можно более быстром продлении отсрочки для растаможивания автомобилей с европейской регистрацией, чтобы владельцев таких машин не штрафовали. В противном случае, как он пояснил депутатам, есть риск получить новую волну протестов в правительственном квартале. Однако большинство депутатов склонялось к тому, чтобы следовать процедуре и сначала провести проекты законов через комитеты. Президент вынес этот вопрос на голосование прямо на заседании фракции.

Сторонники "парламентского блиц-крига" оказались в меньшинстве – около 60 человек. Потому из обещанных инициатив в сессионном зале оказалось только снятие депутатской неприкосновенности. Хотя в течении дня на сайте Рады публиковались десятки законопроектов, среди них и те, которые президент определил как неотложные.

Депутатов заранее предупредили, что в первый день на работе придется сидеть до ночи. Но парламент после обеда взял неспешный темп. Утром в "Слуге народа" говорили, что выйдут на голосование за правительство к четырем часа вечера. Однако к этому времени Рада не успела даже сформировать собственное руководство. Только через час места в президии наконец заполнились. Спикером стал Дмитрий Разумков, его заместителями – Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк из "Батькивщины".

После этого в зал зашел Владимир Зеленский и попросил депутатов голосовать активнее. Он отметил, что новая Рада готова не заниматься популизмом, а воплощать долгожданные реформы. В противном случае глава государства пригрозил парламенту роспуском.

"Я вас очень прошу: без прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа. Или, не дай бог, войдете в историю как парламент, просуществовавший один год. Это ваш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Верховную раду не страшно. Я искренне верю, что этого не произойдет", – уточнил Зеленский.

Выслушав напутствие, депутаты взялись за кадровые назначения. Примечательно, что многие представители "Слуги народа" в куларах утверждали, что плохо знают кандидатуры, которые будут вынесены на голосование. Личного собеседования с предложенными членами правительства у нардепов не было.

"Многих кандидатов мы знаем лично, многие из них – наши коллеги. Но дискуссия по кандидатурах, конечно же, была", – объяснил РБК-Украина депутат от СН Даниил Гетманцев.

Имя премьер-министра было известно задолго. Но депутаты меньшинства все же устроили замглавы ОП Алексею Гончаруку допрос, хотя исход голосования был предсказуем. Президентская фракция получила права коалиции и может единолично принимать все решения, кроме изменений в Конституцию. Фактически только нормы регламента мешали соратникам Зеленского быстро решить все кадровые вопросы.

Когда дошла очередь до министра обороны, случился казус: Андрея Загороднюка не было в Раде, так что спикеру пришлось объявить перерыв. После презентации Загороднюка голосование уже прошло без сюрпризов, как и назначение Вадима Пристайко главой министерства иностранных дел. По такой же схеме Иван Баканов стал полноценным руководителем СБУ.

К половине девятого новоназначенный премьер-министр представил членов своего правительства. Еще на встрече с Зеленским депутаты удивились, что им не назвали кандидатов на руководство Минэкологии и Минагрополитики. Оказалось, что президент и премьер решили создать четыре "суперминистерства", соединив уже существующие.

Полномочия МинАПК перешли к МЭРТ, эту структуру возглавил Тимофей Милованов. Министерство экологии стало частью Минэнерго, главой которого назначили Алексея Оржеля. Министерство культуры объединилось с министерством молодежи и спорта. Этот портфель получил Владимир Бородянский. Министерство ветеранов присоединили к министерству временно оккупированных территорий, а возглавила его Оксана Коляда.

Арсен Аваков и Оксана Маркарова сохранили свои должности в правительстве. Главой министерства инфраструктуры стал Владислав Криклий, министром образования – Анна Новосад, министром юстиции – Денис Малюська, министром соцполитики – Юлия Соколовская. Кресло руководителя МОЗ заняла Зоряна Скалецкая (Черненко), министром Кабмина стал Дмитрий Дубилет.

Министерство регионального развития больше не занимается вопросами ЖКХ. Руководить им будет Алена Бабак. Команда Зеленского также уменьшила количество вице-премьеров до двух. За европейскую и атлантическую интеграцию в правительстве теперь отвечает Дмитрий Кулеба, а за цифровую трансформацию – Михаил Федоров. Подробнее о новых министрах читайте здесь.

Пакетное назначение членов Кабмина по представлению Гончарука заняло всего полчаса. Обсуждение кандидатур выглядело как обычная формальность, ведь голосов хватило бы в любом случае. "Батькивщина" и "Голос" воздержались, ЕС голосовала против, а ОПЗЖ и вовсе проигнорировала голосование. Парламентское меньшинство возмутилось тем, как Раду поставили перед фактом в вопросе нового Кабмина.

"При парламентской модели во время назначения этого правительства не роль депутатов была определяющей. По крайней мере, большинство депутатов не знали фамилии министров к моменту их представления. Не говоря уже о программе их деятельности", – сказала депутат от "Евросолидарности" Виктория Сюмар.

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин в контексте нового правительства вспомнил притчу о слоне и трех слепых, которые пытаются выяснить, как выглядит животное, трогая разные его части.

"Люди, которых нам представили как правительство – абсолютно разные люди. Там есть люди, к которым есть доверие и которых хочется поддержать. А есть люди, о которых информации меньше, чем вопросов к ним. В то же время есть люди, о которых информации до черта, а потому и вопросов еще больше", – объяснил он.

Рада также сформировала комитеты и определила их руководство. Два из них сразу же приступили к работе, чтобы согласовать смену руководства ГПУ и отмену неприкосновенности. В это время на небольшом перерыве депутаты, впервые получившие мандат, делились с журналистам открытиями первого рабочего дня.

– Никогда я не занималась настолько бессмысленной работой: постоянно тыкаешь в эту кнопку, – рассказала одна из них.

– У меня уже ноги болят столько сидеть, хожу по залу, разминаюсь, – добавила ее коллега.

В это время мимо проходил бывший глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук. На вопрос журналистов, как ему работа в новой Раде, депутат молча показал большой палец без тени улыбки.

После перерыва парламент уволил Юрия Луценко с должности генерального прокурора и одобрил назначение его преемником Руслана Рябошапку. Во время голосования завязалась словесная перепалка между Петром Порошенко, ставшим народным депутатом, с одной стороны, и Нестором Шуфричем из ОПЗЖ и Максимом Бужанским из СН – с другой. Последний поинтересовался у нового генпрокурора, будет ли "наказан Порошенко за свои преступления".

Сменив генпрокурора, депутаты перешли к голосованию за снятие неприкосновенности. Это был единственный законопроект в первую ночь работы новой Рады. Несмотря на замечания оппозиционных фракций насчет нарушений при рассмотрении документа, парламентарии конституционным большинством приняли проект об отмене депутатского иммунитета авторства Порошенко – 363 голосами "за".

Показательно, что по итогам первого пленарного дня новой Рады обрисовалось потенциальные партнеры "Слуги народа" в новой Раде вне формальной коалиции. Все кадровые назначения, помимо голосов СН, были поддержаны примерно двумя-тремя десятками внефракционных депутатов, а также сформировавшейся группой "За будущее Украины" в составе 22 мажоритарщиков. Многие из них входят в орбиту министра Авакова, Игоря Коломойского и Юрия Косюка, рассказали РБК-Украина несколько собеседников в депутатском корпусе.