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Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС

Новини » Політика    28.08.2019 - 09:39
Коломойський не сумнівається, що Аваков залишиться главою МВС
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За його словами, "немає іншої кандидатури на цей пост"

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ. Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.Нет".

За його словами, "немає іншої кандидатури на цей пост".

"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге - в країні повинні бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів (Оксана) Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - сказав Коломойський.

Нагадаємо, раніше в партії "Слуга народу" заявили, що політсила вже визначилася з кандидатом на посаду міністра закордонних справ України. Крім цього, депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, є можливість, що на своїх посадах залишуться Арсен Аваков і Уляна Супрун.

Зазначимо, що кілька місяців тому президент Володимир Зеленський відповів на петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він тоді відзначив, що звільнення глави МВС належить до повноважень Верховної ради.

Додамо, що джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука, які, швидше за все, цей пост і займе.

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