Порошенко записав нове відеозвернення до Зеленського

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко чекає Зеленського 14 квітня на НСК "Олімпійському"

Чинний президент України Петро Порошенко в новому відеозверненні закликав Володимира Зеленського прийти завтра на дебати на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка у Twitter.

У своєму відеозверненні Порошенко закликав Зеленського взяти участь у дебатах, які відбудуться завтра, 14 квітня, на НСК "Олімпійський" у Києві.

"Володимире Олександровичу (Зеленський - ред.), 14 квітня о 14 годині чекаю вас на стадіоні "Олімпійський" на дебати", - заявив він.

Володимире Олександровичу, 14 квітня о 14 годині чекаю вас на стадіоні "Олімпійський" на дебати.



Спілкування з виборцями важливіше, ніж вихідні у Парижі. pic.twitter.com/SxoKG6KLVP — Петро Порошенко (@poroshenko) April 13, 2019

Нагадаємо, 14 квітня чинний президент України та кандидат на президентських виборах Петро Порошенко відвідає НСК "Олімпійський", де заплановані дебати кандидатів у президенти. За словами Порошенка, дебати мають відбутися як на НСК "Олімпійський" 14 квітня, так і на "Суспільному" 19 квітня.

Раніше спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявляв, що дебати з Порошенком повинні відбутися на НСК "Олімпійський" лише 19 квітня. За його словами, дебати плануються на останню п'ятницю перед днем тиші - 19 квітня, як це передбачено законодавством.

Також 11 квітня Порошенко з Зеленським провели телефонну розмову в прямому ефірі. У телефонній розмові сторони висловили свою думку щодо дебатів. Зеленський продовжує наполягати на дебатах 19 квітня на стадіоні.