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У Зеленського не знають про дебати в ефірі ICTV

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 10:44
У Зеленського не знають про дебати в ефірі ICTV
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У штабі Зеленського також поінформували, чи планує він прибути на дебати 19 квітня

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського розказали, чи планує він прибути сьогодні на ефір ICTV у програму "Свобода слова", куди прийде чинний президент Петро Порошенко для проведення дебатів. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар Володимира Зеленського.

У штабі Володимира Зеленського також поінформували, чи планує він прибути на дебати.

"Щодо дебатів 19 числа, то ми плануємо сьогодні розіслати правила для акредитації. Щодо ефіру у мене наразі немає інформації", - розповіли у прес-службі Зеленського.

Нагадаємо, вчора глава держави зазначив, що дебати з Зеленським можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV. Порошенко в черговий раз підкреслив, що зробить все для дебатів із Зеленським у ефірі "Суспільного". Він також закликав його взяти участь в ефірі програми "Свобода слова".

Як писало РБК-Україна раніше, діючий президент заявив, що буде поважати вибір народу в разі перемоги Володимира Зеленського. Він додав, що ніколи не говорив про знак рівності між президентом Росії Володимиром Путіним і Зеленським.

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