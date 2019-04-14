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Стало відомо, хто буде модератором на дебатах Порошенка

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 12:55
Стало відомо, хто буде модератором на дебатах Порошенка
Фото: Андрій Куликов (wikipedia.org)

Дебати Порошенка на НСК буде модерувати Андрій Куликов

Дебати Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" 14 квітня буде модерувати український журналіст Андрій Куликов. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Повідомляється, що команда Порошенка запросила Куликова бути модератором дебатів на "Олімпійському" 14 квітня, які мають початися о 14:14. Також повідомляється, що Куликов погодився модерувати дебати.

Нагадаємо, раніше у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. За словами представника його виборчого штабу Олега Медведєва, чинний президент з'явиться на стадіоні, якщо час дебатів не буде збігатися з ефіром на "Суспільном".

Учора Порошенко записав ще одне звернення до Володимира Зеленського із запрошенням взяти участь у дебатах на НСК 14 квітня. Очікується, що сьогодні в 14:14 на стадіоні розпочнеться виступ президента.

У штабі Зеленського також анонсували дебати. У ролику, розміщеному в соціальних мережах команди Зеленського, зазначено, що дебати відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00.

Відзначимо, національні дебати, які згідно із законом про вибори президента проводяться в останню п'ятницю перед голосуванням, пройдуть в студії "Суспільного" з 20:00 до 21:00 19 квітня. Цей час буде присвячено дебатам незалежно від того, чи будуть присутні кандидати.
 

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