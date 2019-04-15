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Порошенко все-таки прийде на дебати на НСК 19 квітня, - джерела

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 09:37
Порошенко все-таки прийде на дебати на НСК 19 квітня, - джерела
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Дебати Порошенка і Зеленського на НСК все-таки можуть відбутися

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня на НСК "Олімпійський" все-таки пройдуть за участю чинного президента. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Страсний тиждень: як Зеленський і Порошенко готуються до фіналу виборчих перегонів".

Зазначимо, штаб Петра Порошенко виступає за проведення кількох зустрічей із Зеленським, у той час як його опонент наполягає на дебатах в останню п'ятницю перед виборами - 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". При цьому офіційні дебати на "Суспільному" повинні пройти в той же день на годину пізніше. За інформацією РБК-Україна, Порошенко в п'ятницю має намір прибути спочатку на стадіон, а потім в телестудію.

"Ми відмовилися від дебатів 14-го, тому що їх фізично неможливо організувати за такий короткий термін. Вони сказали, що замовили маленьку сцену і мінімум освітлення, але немає навіть покриття поверх футбольного газону. Дебати на "Суспільному" за ту ціну, яку назвав (Зураб, - ред.) Аласанія, це теж маячня. За 8 мільйонів, крім організації студії і трансляції, можна найняти ще тисячу операторів", - розповів РБК-Україна співрозмовник в оточенні Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко призначив Зеленському нову дату дебатів. Напередодні президент запросив його на ефір програми "Свобода слова" на ICTV.

Крім того, вчора Порошенко заявив, що дебати 19 квітня можуть пройти тільки в студії "Суспільного".

 

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