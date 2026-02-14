Без критических "перегибов". Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе
Несмотря на сложные условия в энергетике и экономике, валютный рынок Украины входит в середину февраля без резких скачков.
Почему доллар вокруг отметки 43 гривен больше не пугает рынок и каких цифр ждать в обменниках с 16 по 22 февраля в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
- Стабильность: Колебания доллара вокруг 43 грн стали новой нормой.
- Налоговый фактор: Традиционные выплаты налогов в середине месяца заставляют компании продавать валюту, что насыщает рынок и сдерживает рост курса.
- Позиция НБУ: Регулятор сохраняет режим "управляемой гибкости", гася резкие колебания, но позволяя рынку самостоятельно держать баланс.
- Евро: Валюта ЕС движется вслед за глобальными трендами.
"Несмотря на сложные внешние и внутренние условия, валютный рынок Украины входит в середину февраля без критических "перегибов". Ключевые курсовые ориентиры остаются в пределах ожидаемых коридоров, а колебания доллара вокруг уровня 43 грн не несут признаков дестабилизации", - отметил Лесовой.
Основные цифры будут выглядеть так:
- Доллар на наличном рынке (обменники и банки) будет колебаться на уровне 42,50 - 43,50 гривны, на межбанке - 42,75 - 43,25 гривны.
- Евро на следующей неделе в обменниках и банках будет в пределах 50-52 гривен, для межбанка прогноз аналогичный.
По его словам, евро продолжает двигаться вслед за глобальными тенденциями. Ослабление доллара в мире связано с комплексом экономических, политических и геополитических факторов. Это состояние продолжается.
Лесовой добавил, что сейчас можно прогнозировать, что мировые котировки пары доллар/евро будут происходить в рамках 1,18-1,2. То есть сохранится ситуация начала февраля.
Ключевые показатели недели: прогноз
- Ежедневный "шаг": изменения в обменниках составят до 30 копеек в сутки.
- Разница (спред): между курсом покупки и продажи составит от 60 копеек до 1 гривны на долларе.
- Недельное отклонение: курс не изменится более чем на 1-1,5% от начальной цены понедельника.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.