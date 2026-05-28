Весеннее наступление РФ сокращается до нуля: Трегубов назвал признаки

По его словам, на уменьшение наступательных возможностей врага указывают несколько признаков - уменьшение применения средств поражения, снижение скорости продвижения вперед на фоне высокого количества атак.

"Если мы наблюдаем за соотношением атак и каких-то результативных действий, просто измеряя их в территориях, которые удалось занять врагу, то этот коэффициент очень резко падает в последнее время. Именно потому, что несмотря на то, что враг на некоторых участках наступает, на некоторых ему сейчас приходится отступать. Поэтому результат может быть совсем не тот, на который они сейчас ожидают", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что во время весеннего наступления россияне безуспешно пытаются продвигаться на Лиманском, Купянском направлениях, а на Великобурлукском они уже отступают.

Комментируя ситуацию на левом берегу Оскола, спикер сообщил, что есть определенные проблемы у Сил обороны с логистикой и личным составом, однако врагу не удалось создать критическую ситуацию на этом участке фронта.

"В целом я бы сказал, что сейчас, несмотря на то, что на левом берегу горячо, там все же те критические угрозы, которые россияне хотели создать, они не создали", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что на правом берегу Оскола враг отброшен, пока он не имеет возможности заходить в Голубовку.

"Сейчас они (оккупанты - ред.) снова работают уже даже не над тем, чтобы заходить в Купянск через Голубовку, а над тем, чтобы хотя бы зацепиться за северную окраину самой Голубовки", - пояснил спикер.

Отвечая на вопрос, где сейчас россияне активно прощупывают северную границу, Трегубов отметил, что в первую очередь это касается Сумщины.

"Если брать северную границу, я бы сказал, что у нас в нашей зоне ответственности это больше Сумщина, с одной стороны, ну и довольно таки активно на Южно-Слобожанском направлении. Но это уже не столько граница, сколько район Волчанска непосредственно. Там постоянная интенсивность, там постоянные попытки давления. Но, к счастью, несмотря на их отчеты, без особого успеха", - отметил он.