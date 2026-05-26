ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия заявила о "захвате Рясного" в Сумской области: что говорят военные

13:21 26.05.2026 Вт
2 мин
Что происходит на самом деле?
aimg Ирина Глухова
Россия заявила о "захвате Рясного" в Сумской области: что говорят военные
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне распространили информацию о якобы захвате села Рясное в Сумской области и разгроме украинских сил. Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 14-й армейский корпус в Telegram.

Читайте также: Вокруг Одессы строят круговую оборону: военные объяснили цель

Что распространяет Россия

В российских источниках и среди военкоров появились сообщения о якобы потере контроля Украины над селом Рясное.

Также это подавалось как элемент создания так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

Заявление 14 армейского корпуса

"Информация, которая массово тиражируется вражескими ресурсами о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины на Сумщине подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгроме" украинских сил, является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В Силах обороны отметили, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, а ситуация полностью управляемая.

Украинские подразделения держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию оккупантов и наносят россиянам значительные потери в живой силе, добавили военные.

В Группировке объединенных сил добавили, что российские заявления об "успехах" подразделений 34-й омсбр РФ являются медийной манипуляцией, направленной на сокрытие собственных неудач.

Военные призывают доверять исключительно официальным источникам и не распространять выдумки российских захватчиков, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.

Россия заявила о &quot;захвате Рясного&quot; в Сумской области: что говорят военные

Ситуация на фронте

Как ранее писало РБК-Украина, сейчас ВСУ перехватывают инициативу на фронте - за последние месяцы украинские войска достигли наибольших успехов за время вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские войска достигают определенных целей в приграничье Сумской области.

Ранее в ДШВ сообщали, что ближайшей задачей оккупантов является захват одного из двух областных центров - Сум или Харькова. Силы обороны уже фиксируют попытки врага продвинуться в направлении одного из них.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская область Вооруженные силы Украины Война России против Украины Фейки
Новости
Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Китай сделал неожиданное заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами