Весняний наступ РФ скорочується до нуля: Трегубов назвав ознаки

За його словами, на зменшення наступальних можливостей ворога вказують кілька ознак - зменшення застосування засобів ураження, зниження швидкості просування вперед на тлі високої кількості атак.

"Якщо ми спостерігаємо за співвідношенням атак і якихось результативних дій, просто вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт дуже різко падає останнім часом. Саме тому, що попри те, що ворог на деяких ділянках наступає, на деяких йому зараз доводиться відступати. Тому результат може бути зовсім не той, на який вони зараз очікують", - розповів Трегубов.

Він додав, що під час весняного наступу росіяни безуспішно намагаються просуватися на Лиманському, Куп’янському напрямках, а на Великобурлуцькому вони вже відступають.

Коментуючи ситуацію на лівому березі Осколу, речник повідомив, що є певні проблеми у Сил оборони з логістикою та особовим складом, однак ворогу не вдалося створити критичну ситуацію на цій ділянці фронту.

"В цілому я б сказав, що зараз, незважаючи на те, що на лівому березі гаряче, там все ж таки ті критичні загрози, які росіяни хотіли створити, вони не створили", - розповів Трегубов.

Він додав, що на правому березі Осколу ворога відкинуто, наразі він не має змоги заходити в Голубівку.

"Зараз вони (окупанти - ред.) знову працюють вже навіть не над тим, щоб заходити в Куп'янськ через Голубівку, а над тим, щоб хоча б зачепитися за північну околицю самої Голубівки", - пояснив речник.

Відповідаючи на запитання, де зараз росіяни найактивніше промацують північний кордон, Трегубов зазначив, що першочергово це стосується Сумщини.

"Якщо брати північний кордон, я б сказав, що у нас в нашій зоні відповідальності це більше Сумщина, з одного боку, ну і доволі таки активно на Південно-Слобожанському напрямку. Але це вже не стільки кордон, скільки район Вовчанська безпосередньо. Там постійна інтенсивність, там постійні спроби тиску. Але, на щастя, попри їхні звіти, без особливого успіху", - зазначив він.