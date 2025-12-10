В ГБР не исключили, что допросят своего директора Сухачева по делу "Мидас"

В Государственном бюро расследований не исключили, что допросят своего директора Алексея Сухачева по делу "Мидас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Временной следственной комиссии по делу коррупции.

Руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец отметил, что в информации Национального антикоррупционного бюро не было информации, которую следовало бы дополнительно выяснить у Сухачева.

"По информации, которую мы получили от коллег из НАБУ, его фамилия не указана. Примечанием указано, что речь идет о нем. Поэтому, мы пошли сначала установить, что это за кейс. Мы допросили наших работников, которых расследуют, руководителей наших работников, руководителей высшего уровня", - подчеркнул Мирковец.

Руководитель Главного следственного управления ГРБ также отметил, что в рамках дела были допрошены все работники отдела, осуществляющие контрольно-пропускной режим в здание ГБР относительно того, видели ли они фигурантов "Мидаса" или сопровождали их к кому-либо из руководства ГБР.

"Мы также провели предъявление фотографий указанных участников и их опознание по фотоснимкам. Кроме того, мы допросили участников, которые выполняют функции секретарей, и также предъявление участников для опознания. И это все также зафиксировано в материалах уголовного производства", - добавил он.

Представитель ГБР также отметил, что они в рамках следствия продолжают выяснять кто такой "Леша" на пленках НАБУ. Относительно того, что на пленках ГБР называют "вокзалом", то представитель ГБР отмечает, что возле железнодорожного вокзала есть не только ГБР, но и "Энергоатом", "Укрэнерго" и другие.

Мирковец также добавил, что ГБР назначило семантико-текстуальную психолого-лингвистическую экспертизу упоминаний Сухачева фигурантами дела "Мидас".

"Я не исключаю, что мы допросим (Сухачева - ред.), когда будет больше информации", - подытожил он.