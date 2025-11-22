Операция "Мидас". В ГБР обнародовали предварительные результаты собственного расследования

В ГБР раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ. Никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что работники ГБР не обнаружили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро. Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей.

По инициативе директора ГБР 14 ноября Главное следственное управление внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений по статье о получении неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством и превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия.

Следователями проверена информация, обнародованная медиа, в частности относительно:

возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований;

возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков "на заказ" фигурантов уголовного производства по так называемому "делу МИДАС", расследование которого ведет НАБУ.

Известно, что сейчас допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов.

Выяснено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием отдельного уголовного производства.

Особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на сотрудников ГБР. По результатам расследования установлено, что никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались.