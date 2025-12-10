ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У ДБР не виключили, що допитають свого директора Сухачова у справі "Мідас"

Середа 10 грудня 2025 14:31
UA EN RU
У ДБР не виключили, що допитають свого директора Сухачова у справі "Мідас" Фото: у ДБР не виключили, що допитають свого директора Сухачова у справі "Мідас" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Державному бюро розслідувань не виключили, що допитають свого директора Олексія Сухачова у справі "Мідас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Тимчасової слідчої комісії у справі корупції.

Керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець зазначив, що в інформації Національного антикорупційного бюро не було інформації, яку варто було б додатково з’ясувати у Сухачова.

"За інформацією, яку ми отримали від колег з НАБУ, його прізвище не вказано. Приміткою указано, що мова йде про нього. Тому, ми пішли спочатку встановити, що це за кейс. Ми допитали наших працівників, яких розслідують, керівників наших працівників, керівників вищого рівня", - підкреслив Мірковець.

Керівник Головного слідчого управління ДРБ також зазначив, що у рамках справи було допитано всіх працівників відділу, які здійснюють контрольно-пропускний режим в будівлю ДБР стосовно того, чи вони бачили фігурантів "Мідасу" або супроводжували їх до будь-кого з керівництва ДБР.

"Ми також провели пред’явлення фотографій вказаних учасників і їх впізнавання за фотознімками. Крім того, ми допитали учасників, які виконують функції секретарів, і також пред’явлення учасників для впізнавання. І це все також зафіксовано в матеріалах кримінального провадження", - додав він.

Представник ДБР також зазначив, що вони у рамках слідства продовжують з'ясовувати хто такий "Льоша" на плівках НАБУ. Стосовно того, що на плівках ДБР називають "вокзалом", то представник ДБР зазначає, що біля залізничого вокзалу є не тільки ДБР, а й "Енергоатом", "Укренерго" тощо.

Мірковець також додав, що ДБР призначило семантико-текстуальну психолого-лінгвістичну експертизу згадок Сухачова фігурантами справи "Мідас".

"Я не виключаю, що ми допитаємо (Сухачова - ред.), коли буде більше інформації", - підсумував він.

Що передувало

Раніше у ДБР підтвердили, що фігуранти спецоперації "Мідас" щодо викриття корупції у владі неодноразово відвідували будівлю Бюро.

Також раніше у ДБР розкрили попередні висновки слідства за матеріалами розмов на плівках НАБУ. Жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося.

Окрім того, у Державному бюро розслідувань зазначили, що найближчим часом перевірять, хто з їхніх співробітників мав контакти з фігурантами операції "Мідас".

