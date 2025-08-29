ГБР расследует убытки "Нафтогаза" на 26 миллионов: подозрение получил бывший директор

Экс-директору по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" объявили подозрение. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству ущерб на более 26 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Государственное бюро расследований (ГБР).
По информации источников РБК-Украина речь идет о Виталии Щербенко.
По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве до завершения ремонтных работ.
"Работы в здании продолжались еще почти три месяца после заключения договора, а работники НАК "Нафтогаз Украины" не могли переехать в новое помещение. Несмотря на это аренда уже оплачивалась", - рассказали в ГБР.
Из-за этого компания понесла лишние расходы, и государству, в лице НАК "Нафтогаз Украины", был нанесен ущерб на более 26 миллионов гривен.
Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
С 2015 по 2022 год занимал должность директора по энергоэффективности и управлению имуществом Группы "Нафтогаз", где реализовывал программы капитальных инвестиций и управления непрофильными активами. В сентябре 2022 года он оставил должность.
Сейчас он возглавляет президиум всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" (ВОО "ФРНГ").
Это национальная акционерная компания, которая занимается добычей, транспортировкой, хранением и поставкой природного газа и нефти в Украине.
Компания является ключевым оператором энергетического рынка страны и играет центральную роль в обеспечении энергетической безопасности государства.
"Нафтогаз" объединяет несколько направлений деятельности: добыча газа и нефти, управление газотранспортной системой, импорт и поставки газа потребителям, а также развитие энергоэффективных программ и инвестиций в энергетику.
Кроме того, компания активно участвует в международных проектах и сотрудничает с иностранными партнерами для обеспечения стабильного энергоснабжения Украины.
По своей структуре "Нафтогаз" является государственным предприятием, а его деятельность регулируется государством через Кабинет Министров Украины и профильные министерства.
Недавно "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал с государственным Укргазбанком кредитное соглашение на 4,7 млрд гривен. Это второй кредит на такую сумму.