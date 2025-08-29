ГБР расследует убытки "Нафтогаза" на 26 миллионов: подозрение получил бывший директор

По информации источников РБК-Украина речь идет о Виталии Щербенко.

Детали дела

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве до завершения ремонтных работ.

"Работы в здании продолжались еще почти три месяца после заключения договора, а работники НАК "Нафтогаз Украины" не могли переехать в новое помещение. Несмотря на это аренда уже оплачивалась", - рассказали в ГБР.

Из-за этого компания понесла лишние расходы, и государству, в лице НАК "Нафтогаз Украины", был нанесен ущерб на более 26 миллионов гривен.

Что грозит

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Что известно о Щербенко

С 2015 по 2022 год занимал должность директора по энергоэффективности и управлению имуществом Группы "Нафтогаз", где реализовывал программы капитальных инвестиций и управления непрофильными активами. В сентябре 2022 года он оставил должность.

Сейчас он возглавляет президиум всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" (ВОО "ФРНГ").