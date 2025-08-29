ДБР розслідує збитки "Нафтогазу" на 26 мільйонів: підозру отримав колишній директор

Ексдиректору з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" оголосили підозру. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 26 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Державне бюро розслідувань (ДБР).
За інформацією джерел РБК-Україна йдеться про Віталія Щербенка.
За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві до завершення ремонтних робіт.
"Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК "Нафтогаз України" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась", - розповіли у ДБР.
Через це компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України", було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
З 2015 по 2022 рік обіймав посаду директора з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз", де реалізовував програми капітальних інвестицій та управління непрофільними активами. У вересні 2022 року він залишив посаду.
Зараз він очолює президію всеукраїнського галузевого об’єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" (ВГО "ФРНГ").
Це національна акціонерна компанія, яка займається видобутком, транспортуванням, зберіганням та постачанням природного газу та нафти в Україні.
Компанія є ключовим оператором енергетичного ринку країни і відіграє центральну роль у забезпеченні енергетичної безпеки держави.
"Нафтогаз" об’єднує кілька напрямів діяльності: видобуток газу та нафти, управління газотранспортною системою, імпорт і постачання газу споживачам, а також розвиток енергоефективних програм і інвестицій у енергетику.
Крім того, компанія активно бере участь у міжнародних проєктах та співпрацює з іноземними партнерами для забезпечення стабільного енергопостачання України.
За своєю структурою "Нафтогаз" є державним підприємством, а його діяльність регулюється державою через Кабінет Міністрів України та профільні міністерства.
Нещодавно "Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду на 500 млн євро на закупівлю газу. Вперше такий кредит надається під гарантію ЄС без державної гарантії України.
Раніше НАК "Нафтогаз України" підписав з державним Укргазбанком кредитну угоду на 4,7 млрд гривень. Це другий кредит на таку суму.