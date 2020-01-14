"Навіть не розглядається": голова МАУ прокоментував відновлення рейсів в Іран

Фото: Євген Дихне (facebook com eugenedihne)

Іран на даний момент для МАУ закритий

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне заявив, що відновлення рейсів в Іран після атаки на літак навіть не розглядається. Про це він розповів в інтерв'ю "Лівому березі".

Дихне заявив, що Іран на даний момент для МАУ закритий.

"На даний момент навіть не розглядається (відновлення польотів, - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, Державна авіаційна служба України заборонила українським авіакомпаніям польоти в повітряному просторі не тільки Ірану, але і Іраку після падіння літака МАУ.

Також український прем'єр заявив, що до з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонив польоти в Іран.

РБК-Україна писало, що аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України. Пізніше Іран визнав збиття літака.

Міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані повинна зібратися у повному складі до 14 січня.