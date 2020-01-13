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В Ірані збереться група швидкого реагування з розслідування авіакатастрофи

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 08:44
В Ірані збереться група швидкого реагування з розслідування авіакатастрофи
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Станом на цей ранок візи були видані шести членам групи

Група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня. Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter.

Шампань зазначив, що вчора передова група SRDT у складі трьох членів, які вже отримали іранські візи, вирушила до Тегерана, щоб створити командний пункт для уряду Канади.

"Станом на цей ранок візи були видані шести іншим членам групи, які в даний час знаходяться в Анкарі, а також двом експертам з Ради з безпеки на транспорті. Завтра вони вирушать до Ірану... Останній член SRDT прибуде до Анкари завтра, і ми очікуємо, що його віза буде швидко надана… Група швидкого реагування на місці повністю збереться для своєї найважливішої роботи до 14 січня", - написав міністр.

Нагадаємо, 8 січня Іран збив український літак, на борту якого було 176 людей. Вони всі загинули. Іран визнав свою вину і висловив співчуття.

Зазначимо, борт Міністерства оборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли стане можливим забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі.

Крім того, 11 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської республіки Іран Хасаном Рухані, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців.

Рухані заявив, що США відповідальні за останні події на Близькому Сході Борт Міноборони повернеться з Тегерану тільки разом з тілами загиблих українців, - РНБО
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