Даяна Ястремская провела 200 недель в топ-50 WTA: кто из украинок был там дольше
Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала четвертой представительницей Украины, которой удалось провести не менее 200 недель в топ-50 мирового рейтинга WTA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Дорога к историческому результату
В свежем обновлении рейтинга WTA Даяна поднялась на одну строчку и сейчас занимает 32 место.
Ястремская впервые пробилась в полсотни сильнейших теннисисток планеты 28 января 2019 года. С тех пор ей дважды приходилось покидать топ-50, однако каждый раз она возвращалась в этот элитный список.
Лучшим показателем в карьере Даяны остается 21-я позиция, которой она достигла 20 января 2020 года.
Кто из украинок удерживался в топ-50 дольше всех
До Ястремской подобным достижением могли похвастаться лишь три украинки. Лидером по количеству недель в топ-50 остается Элина Свитолина, второе место занимает Леся Цуренко, которая провела там 233 недели, а третье - Алена Бондаренко.
Рейтинг украинок с более 200 неделями в топ-50:
- Элина Свитолина - 568 недель
- Леся Цуренко - 233
- Алена Бондаренко - 227
- Даяна Ястремская - 200
Таким образом, если Ястремская сохранится в топ-50 еще в течение восьми месяцев, то уже в мае 2026 года сможет выйти на второе место среди украинок по продолжительности пребывания в первой полусотне рейтинга.
