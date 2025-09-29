В Дании вызвали на службу несколько сотен резервистов из-за инцидентов с дронами, - СМИ
В Дании резервистов срочно вызвали на службу в воскресенье, 28 сентября. Такое решение приняли из-за дронов в датском воздушном пространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.
По информации источников издания, на службу вызвали "несколько сотен" резервистов. В повестке прямо сказано, что решение было принято из-за инцидентов с неизвестными дронами. Солдатам поручили явиться как можно быстрее.
Собеседники издания добавляют, что вызов резервистов провели с целью подготовки к возможному их развертыванию на территории Дании.
TV2 обратил внимание, что такие срочные вызовы на службу крайне необычны для Дании.
Официальных данных о количестве резервистов в датской армии, нет, но в 2013 году Главная организация персонала резерва Дании оценила их численность в 3 000 человек.
Председатель Главной организации персонала резерва Дании Йеспер Шнайдер не стал комментировать, когда произошел последний срочный вызов. Он отметил, что резерв регулярно вызывается как для тренировок, так и для выполнения оперативных задач.
Дроны над Данией
Напомним, 27 сентября ночью над Данией были зафиксированы неизвестные беспилотники.
Это не первый такой инцидент за последнее время - также неизвестные дроны летали над Данией и 25 сентября.
Такой инцидент произошел спустя несколько недель после того, как российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.