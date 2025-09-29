У Данії викликали на службу кілька сотень резервістів через інциденти з дронами, - ЗМІ

У Данії резервістів терміново викликали на службу в неділю, 28 вересня. Таке рішення ухвалили через дрони в данському повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2 .

За інформацією джерел видання, на службу викликали "кілька сотень" резервістів. У повістці прямо сказано, що рішення ухвалили через інциденти з невідомими дронами. Солдатам доручили з'явитися якомога швидше.

Співрозмовники видання додають, що виклик резервістів провели з метою підготовки до можливого їхнього розгортання на території Данії.

TV2 звернув увагу, що такі термінові виклики на службу вкрай незвичні для Данії.

Офіційних даних про кількість резервістів у данській армії немає, але 2013 року Головна організація персоналу резерву Данії оцінила їхню чисельність у 3 000 осіб.

Голова Головної організації персоналу резерву Данії Єспер Шнайдер не став коментувати, коли стався останній терміновий виклик. Він зазначив, що резерв регулярно викликається як для тренувань, так і для виконання оперативних завдань.