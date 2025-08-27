В МИД Дании вызвали представителя США из-за секретной операции в Гренландии: подробности

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро из-за попытки американских граждан повлиять на жителей Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR .

По данным издания, власти Дании подозревают нескольких американцев в проведении "секретной операции" с целью принудить жителей Гренландии "к подчинению США". В датской разведывательной службе считают, что Гренландия стала "объектом различных кампаний" по вмешательству во внутренние дела или влиянию населения.

"Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, очевидно, будет неприемлемой", - говорится в сообщении Ларса Лекке Расмуссена.

Глава МИД Дании также пообещал провести серьезный разговор с представителем США по этому вопросу.