В МИД Дании вызвали представителя США из-за секретной операции в Гренландии: подробности
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро из-за попытки американских граждан повлиять на жителей Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
По данным издания, власти Дании подозревают нескольких американцев в проведении "секретной операции" с целью принудить жителей Гренландии "к подчинению США". В датской разведывательной службе считают, что Гренландия стала "объектом различных кампаний" по вмешательству во внутренние дела или влиянию населения.
"Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, очевидно, будет неприемлемой", - говорится в сообщении Ларса Лекке Расмуссена.
Глава МИД Дании также пообещал провести серьезный разговор с представителем США по этому вопросу.
Что предшествовало
После инаугурации президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии - автономной территории в составе Дании - к США. Он утверждал, что этот шаг является "абсолютной необходимостью" для национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.
Гренландия, которая является полуавтономной территорией Дании, выражает протест против идеи присоединения к США, на острове прошли акции протеста против политики Трампа. Также стоит отметить, что Дания отвергает возможность продажи острова.
Впоследствии Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с женой. Во время визита он сообщил, что США пока не планируют увеличивать военное присутствие на Гренландии, но акцентировал внимание на важности обеспечения ее безопасности.
Также сообщалось, что в Дании посоветовали Венсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике. Кроме того, министр иностранных дел Дании напомнил, что Гренландия также является частью НАТО.