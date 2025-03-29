В Дании призвали США изменить тон по Гренландии после заявлений Вэнса

В Дании попросили США изменить тон заявлений по Гренландии. Копенгаген призывает совместно работать, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена в X (Twitter).

"Конечно же мы открыты к критике. Но должны быть честными: нам совсем не нравится тон, с которым это высказывается. Так не говорят с близкими союзниками. А я все еще считаю, что США и Дания - близкие союзники", - сказал министр в видеообращении.

Он добавил, что Дания понимает стремление США о том, что они "нуждаются в большем военном присутствии в Гренландии, о чем говорил вице-президент Вэнс", и выразил готовность обсудить этот вопрос.

Расмуссен также отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Дания недостаточно делает для безопасности в Арктике, напомнив, что отдельно Вэнс говорил то же самое о США.

"Дело в том, что мы все пожинали дивиденды от мира. Все мы действовали, исходя из предположений, что Арктика будет регионом незначительного напряжения. Но эти времена кончились", - заявил глава МИД, добавив, что "статус-кво" уже не вариант.

Что сказал Вэнс

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой посетил Гренландию. Сначала сообщалось, что остров посетит только жена Вэнса и ее визит будет иметь культурно-просветительский характер.

Но позже вице-президент США решил присоединиться, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.

Во время поездки в Гренландию Вэнс заявил, что США пока не увеличат количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.