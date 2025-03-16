"Янки, идите домой". В Гренландии прошли протесты против Трампа
В Гренландии прошли протесты против политики президента США Дональда Трампа. Он заявлял, что США непременно установят контроль над островом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.
Накануне около тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии - городе Нуук. Это самый большой митинг в истории острова. В целом население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, а Нуука - 19 тысяч. Поэтому такое количество участников акции считается значительным.
Протест также состоялся в Сисимиуте, это второй по величине город Гренландии.
"Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины", - заявил лидер либеральной партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен.
Партия Нильсена одержала победу на парламентских выборах, а он может стать новым премьером Гренландии.
Фото: в Гренландии прошли протесты против Трампа (dn.se)
Протестующие скандировали лозунги: "Янки, идут домой" и "Мы не продаемся". Протесты прошли под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".
В столице острове одновременно были замечены сторонники Трампа в кепках с фирменной надписью MAGA (Make America Great Again). Это лозунг политической кампании Трампа.
Посягательство Трампа на Гренландию
Стоит отметить, что Дональд Трамп еще во времена первого президентства говорил о желании купить Гренландию. Власти Дании отвергают возможность покупки острова.
Возможный новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен ответил на посягательства Трампа, подчеркнув, что Гренландия хочет быть независимой.
Недавно во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе". Он также говорил, что считает возможной аннексию острова. В Дании после этих слов президента США напомнили ему о международном праве.
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