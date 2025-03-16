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"Янки, идите домой". В Гренландии прошли протесты против Трампа

Нуук, Воскресенье 16 марта 2025 09:41
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"Янки, идите домой". В Гренландии прошли протесты против Трампа Фото: в Гренландии прошли протесты против Трампа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Гренландии прошли протесты против политики президента США Дональда Трампа. Он заявлял, что США непременно установят контроль над островом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.

Накануне около тысячи человек собрались на акцию протеста в столице Гренландии - городе Нуук. Это самый большой митинг в истории острова. В целом население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, а Нуука - 19 тысяч. Поэтому такое количество участников акции считается значительным.

Протест также состоялся в Сисимиуте, это второй по величине город Гренландии.

"Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины", - заявил лидер либеральной партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен.

Партия Нильсена одержала победу на парламентских выборах, а он может стать новым премьером Гренландии.

Фото: в Гренландии прошли протесты против Трампа (dn.se)

Протестующие скандировали лозунги: "Янки, идут домой" и "Мы не продаемся". Протесты прошли под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу".

В столице острове одновременно были замечены сторонники Трампа в кепках с фирменной надписью MAGA (Make America Great Again). Это лозунг политической кампании Трампа.

Посягательство Трампа на Гренландию

Стоит отметить, что Дональд Трамп еще во времена первого президентства говорил о желании купить Гренландию. Власти Дании отвергают возможность покупки острова.

Возможный новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен ответил на посягательства Трампа, подчеркнув, что Гренландия хочет быть независимой.

Недавно во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе". Он также говорил, что считает возможной аннексию острова. В Дании после этих слов президента США напомнили ему о международном праве.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
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