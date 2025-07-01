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Дания сменила Польшу во главе Совета ЕС: на чем сосредоточится

Вторник 01 июля 2025 10:56
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Дания сменила Польшу во главе Совета ЕС: на чем сосредоточится Фото: Дания приняла от Польши председательство в Совете ЕС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Дания приняла председательство в Совете ЕС у Польши. В центре внимания - поддержка Украины и укрепление безопасности Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правительство королевства Дании.

С 1 июля Дания взяла на себя председательство в Совете Европейского Союза. В течение следующих шести месяцев страна сосредоточится на укреплении безопасности ЕС, поддержке Украины и развитии европейской оборонной промышленности.

Официальный Копенгаген заявляет, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Евросоюза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы.

Давление на РФ и поддержка Украины

"Учитывая полномасштабное вторжение России в Украину и изменения геополитического ландшафта, характеризующегося неопределенностью, глобальной стратегической конкуренцией, технологической гонкой и обострением конфликтов, Совет по иностранным делам будет работать над созданием более надежного и устойчивого ЕС, который возьмет на себя большую ответственность за собственную безопасность. Цель состоит в том, чтобы Европа была способна защищать себя до 2030 года. Это также станет весомым вкладом в евроатлантическую безопасность", - говорится в заявлении датского правительства.

В контексте полномасштабной войны России против Украины Дания акцентирует на необходимости дальнейшей политической, военной и экономической поддержки Киева, а также сохранении давления на Москву - в частности, через санкции.

Глобальные партнерства

Кроме того, ЕС при датском председательстве планирует расширить глобальные партнерства, укрепить присутствие на мировой арене и сосредоточиться на развитии стабильных демократий, устойчивого роста и укрепления экономической способности.

Дания также обещает активную работу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем для реализации этих приоритетов.

Напомним, что Дания станет первой, с кем Киев запустит совместное оборонное производство.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности ее страны отказаться от традиционно жесткой бюджетной политики ЕС на фоне войны России против Украины. Она подчеркнула, что Европа должна срочно изменить подход к финансированию обороны.

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