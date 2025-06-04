Дания откажется от "бережливой" политики в ЕС из-за угрозы со стороны России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности ее страны отказаться от традиционно жесткой бюджетной политики ЕС на фоне войны России против Украины. Она подчеркнула, что Европа должна срочно изменить подход к финансированию обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В прошлый раз у нас была ведущая роль в экономной четверке. В следующий раз мы будем иметь ведущую роль в другой группе", - заявила Фредериксен на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Мецолой.
Она имела в виду альянс из Дании, Швеции, Австрии и Нидерландов, который выступает за ограниченный бюджетный рост в ЕС.
По ее словам, Дания сохранит прагматичность в переговорах, но уже не видит себя частью "бережливой силы".
Фредериксен также призвала к изменению подходов в формировании нового бюджета ЕС на 20228-2034 годы. Дания будет председательствовать в Совете ЕС с июля, поэтому ее позиция может стать решающей во время переговоров.
Еще в декабре Фредериксен впервые намекнула на изменение курса: она допустила возможность общего долга ЕС, который ранее был табу для Дании.
В новогодней речи она призвала к новым инвестициям и государственной поддержке экономики Европы.
По данным источников, в марте представители Дании приняли участие в закрытой встрече с коллегами из Швеции, Финляндии, Польши, Нидерландов и Британии.
Там обсуждалась идея создания наднационального оборонного банка, который бы позволил закупать оружие совместно и по более низким ценам.
План перевооружения Европы
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.
Заметим, что ранее все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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