Дания впервые назвала США "потенциальной угрозой" своей безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg .

Одним из ключевых факторов, беспокоящих Копенгаген, является растущий интерес США к Гренландии. Арктический регион становится ареной соперничества между великими державами, а Вашингтон после заявлений Дональда Трампа о желании "получить контроль над островом" усилил дипломатическое давление и военную риторику.

По оценке разведки, США больше не исключают применения военной силы даже в отношениях с партнерами, а их экономические инструменты - включая тарифное давление - активно используются для политического влияния.

В то же время в отчете подчеркивается, что Россия и Китай остаются главными угрозами для Дании и региона. Растет риск гибридных атак со стороны Кремля, тогда как экономическое и военное усиление Китая бросает вызов позициям Запада.

Особое внимание разведка уделила Балтийскому морю, назвав его наиболее вероятным регионом, где Россия может рассмотреть возможность применения военной силы против НАТО.

Вопрос Гренландии

В 2019 году Дональд Трамп открыто заявил о желании США "купить" остров, что вызвало дипломатический скандал и резкую реакцию Дании. Позже он не исключал и силовые варианты контроля над территорией.

Гренландия является стратегическим центром для США благодаря своей геолокации и природным ресурсам. На острове уже работает американская авиабаза Туле, что усиливает военное значение региона.

На этом фоне Дания традиционно рассматривала Соединенные Штаты как ключевого союзника в НАТО и гаранта европейской безопасности. Однако последние годы продемонстрировали изменение поведения Вашингтона, что заставило Копенгаген пересмотреть собственные подходы.

Новый отчет DDIS фиксирует рекордное ухудшение международной ситуации безопасности и подчеркивает - неопределенность в роли США в Европе только усиливает готовность России к провокациям и гибридным атакам.