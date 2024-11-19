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Дания выделит почти 100 млн долларов на производство украинского оружия

Киев, Вторник 19 ноября 2024 18:26
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Дания выделит почти 100 млн долларов на производство украинского оружия Фото: Метте Фредериксен, премьер Дании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Дания выделит 1 млрд датских крон (около 96 млн долларов) на военную помощь Украине. Средства предназначены для украинской оборонной промышленности.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

"Мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда сможем себя защитить", - подчеркнула глава датского правительства и анонсировала новую помощь Украине.

Фредериксен также призвала другие страны Европы последовать примеру ее страны и выделить больше средств на помощь Украине.

Около 96 млн долларов будут выделены из Датского фонда для Украины, их потратят на производство украинского оружия.

Помощь оборонной промышленности от Дании

Напомним, Дания стала первой страной НАТО, которая согласилась напрямую предоставить средства украинской оборонной промышленности.

В частности, в июле она заказала для украинских защитников 18 самоходных артиллерийских установок “Богдана”.

15 сентября стало известно, что бойцам ВСУ передали первую САУ “Богдана”, которую заказала Дания.

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