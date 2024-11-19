Дания выделит почти 100 млн долларов на производство украинского оружия

Дания выделит 1 млрд датских крон (около 96 млн долларов) на военную помощь Украине. Средства предназначены для украинской оборонной промышленности.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR .

"Мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда сможем себя защитить", - подчеркнула глава датского правительства и анонсировала новую помощь Украине.

Фредериксен также призвала другие страны Европы последовать примеру ее страны и выделить больше средств на помощь Украине.

Около 96 млн долларов будут выделены из Датского фонда для Украины, их потратят на производство украинского оружия.