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Вооруженные силы получили партию САУ "Богдана", которые профинансировала Дания

Воскресенье 15 сентября 2024 00:57
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Вооруженные силы получили партию САУ "Богдана", которые профинансировала Дания Фото: самоходная артиллерийская установка "Богдана" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания.

Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум Ялтинской европейской стратегии (YES).

Глава оборонного ведомства посетил Украину в марте 2024 года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия - ракет, дронов и артиллерии.

"Это была первая сделка, которую мы заключили. В июле мы подали заказ (украинским производителям. - ред.) на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", - сказал Поульсен.

Он также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем изготавливать или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его работоспособность. Учитывая этот фактор, Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия на территории Украины.

Бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин, в свою очередь, отметил, что каждое украинское оборонное предприятие может производить больше оружия. Но для этого требуется достаточное финансирование.

Что такое САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) с калибром орудия 155 мм, соответствующая стандартам НАТО. Ее экипаж состоит из пяти человек, установка развивает скорость 80 км/ч и стреляет на максимальную дальность на 60 км.

Производство САУ началось еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. В 2023 году установку официально приняли на вооружение ВСУ.

В апреле этого года производство установок "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц.

В июле Дания профинансировала и заказала производство 18 единиц САУ "Богдана".

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