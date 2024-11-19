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Данія виділить майже 100 млн доларів на виробництво української зброї

Київ, Вівторок 19 листопада 2024 18:26
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Данія виділить майже 100 млн доларів на виробництво української зброї Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Данія виділить 1 млрд данських крон (близько 96 млн доларів) на військову допомогу Україні. Кошти призначені для української оборонної промисловості.

Про це на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила прем'єр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

"Ми можемо мати мир у Європі лише тоді, коли зможемо себе захистити", - наголосила глава датського уряду та анонсувала нову допомогу Україні.

Фредеріксен також закликала інші країни Європи наслідувати приклад її країни і виділити більше коштів на допомогу Україні.

Близько 96 млн доларів буде виділено з Данського фонду для України, їх витратить на виробництво української зброї.

Допомога оборонної промисловості від Данії

Нагадаємо, Данія стала першою країною НАТО, яка погодилася безпосередньо надати кошти українській оборонній промисловості.

Зокрема, у липні вона замовила для українських захисників 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".

15 вересня стало відомо, що бійцям ЗСУ передали першу САУ "Богдана", яку замовила Данія.

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