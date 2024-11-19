Данія виділить майже 100 млн доларів на виробництво української зброї

Данія виділить 1 млрд данських крон (близько 96 млн доларів) на військову допомогу Україні. Кошти призначені для української оборонної промисловості.

Про це на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила прем'єр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

"Ми можемо мати мир у Європі лише тоді, коли зможемо себе захистити", - наголосила глава датського уряду та анонсувала нову допомогу Україні.

Фредеріксен також закликала інші країни Європи наслідувати приклад її країни і виділити більше коштів на допомогу Україні.

Близько 96 млн доларів буде виділено з Данського фонду для України, їх витратить на виробництво української зброї.