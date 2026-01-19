Дания и Гренландия призывают НАТО укрепить присутствие в Арктике
Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике для укрепления безопасности региона.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание News Sky.
Предложение было озвучено после встречи министра обороны Дании Троллса Лунда Поульсена с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в Брюсселе.
По словам Поульсена, инициатива уже принята во внимание генеральным секретарем Альянса, и стороны намерены разработать четкий механизм для ее реализации, согласованный с правительством Гренландии.
Инициатива направлена на повышение безопасности в Арктике, которая в последние годы стала стратегически важным регионом из-за активизации геополитических споров и рисков контроля со стороны государств, не входящих в НАТО.
Дания и Гренландия подчеркивают, что усиление присутствия НАТО поможет предотвратить потенциальные угрозы и обеспечить стабильность в северных широтах.
Ранее вопрос безопасности Гренландии активно обсуждался и на уровне США, где поднимали тему стратегического значения острова для глобальной безопасности. Дания и ее союзники подчеркивают необходимость координации действий в рамках НАТО для защиты автономной территории и арктического региона в целом.
Ситуация вокруг Гренландии
Ситуация вокруг Гренландии остается напряженной: регион привлекает повышенное внимание из-за геополитических рисков, активной дипломатической и военной деятельности, а также усиленных обсуждений в ЕС и НАТО по обеспечению безопасности в Арктике.
США рассматривают возможность приобретения Гренландии и готовы выделить на это до 700 млрд долларов, при этом госсекретарю Марко Рубио поручено подготовить соответствующее предложение.
Президент США Дональд Трамп отмечает, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Из-за этих обсуждений и заявлений Дональда Трампа о стратегической важности острова Европейский совет созывает внеочередной саммит для координации позиций союзников по региону.
После этого в субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
На фоне этого конфликта Дания отправляет главнокомандующего и дополнительные войска в Гренландию для усиления контингента.