Данія та Гренландія закликають НАТО зміцнити присутність в Арктиці

Данія та Гренландія запропонували НАТО створити місію в Арктиці для зміцнення безпеки регіону.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише видання News Sky.

Пропозиція була озвучена після зустрічі міністра оборони Данії Троллса Лунда Поульсена з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністеркою закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт у Брюсселі.

За словами Поульсена, ініціатива вже взята до уваги генеральним секретарем Альянсу, і сторони мають намір розробити чіткий механізм для її реалізації, погоджений з урядом Гренландії.

Ініціатива спрямована на підвищення безпеки в Арктиці, яка останніми роками стала стратегічно важливим регіоном через активізацію геополітичних суперечок і ризики контролю з боку держав, що не входять до НАТО.

Данія та Гренландія підкреслюють, що посилення присутності НАТО допоможе запобігти потенційним загрозам та забезпечити стабільність у північних широтах.

Раніше питання безпеки Гренландії активно обговорювалося і на рівні США, де піднімали тему стратегічного значення острова для глобальної безпеки. Данія та її союзники наголошують на необхідності координації дій у рамках НАТО для захисту автономної території та арктичного регіону загалом.