Дания пропустит форум в Давосе на фоне притязаний США по Гренландии, - Bloomberg

Фото: Дания пропустит форум в Давосе на фоне посягательств США на Гренландию (2weforum.org)

Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причиной стало обострение ситуации вокруг Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.