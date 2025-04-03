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Дания объявила о новой помощи Украине на миллиард долларов: куда пойдут средства

Четверг 03 апреля 2025 15:28
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Дания объявила о новой помощи Украине на миллиард долларов: куда пойдут средства Иллюстративное фото: Дания объявила о новой помощи Украине на миллиард долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долларов). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Дании.

Отмечается, что главными элементами нового пакет помощи станут:

  • противовоздушная оборона (ПВО);
  • артиллерия;
  • финансовая поддержка Военно-воздушных сил.

В том же числе на период с 2025 по 2027-й Дания выделяет 208 млн долларов на финансовую поддержку поставок артиллерии и боеприпасов через союзников.

Средства также будут направлены на поддержку Коалиции дронов и ИТ-коалиции, а с 2026 по 2027-й будут выделены дополнительные средства для дальнейших взносов в развитие украинской оборонной промышленности по "датской модели".

"Абсолютно важно, чтобы мы помогли украинцам построить их оборонную промышленность. Датская модель показала, что украинский потенциал производит и поставляет оборудование для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру в еще большей степени", - заявил глава Министерства обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Поддержка Украины со стороны Дании

Дания является одним из активных союзников Украины в войне против российской агрессии. Она предоставляет значительную военную помощь, включая танки Leopard 1, артиллерию, боеприпасы и истребители F-16.

Кроме военной помощи, Дания оказывает финансовую и гуманитарную поддержку, помогая с восстановлением инфраструктуры и разминированием территорий. Страна участвует в санкционном давлении на Россию и выступает за усиление международной поддержки Украины, в том числе в формате ЕС и НАТО.

В марте Министерство обороны Дании заявило о намерении выделить почти 40 млн евро на инновационный фонд, который поддержит потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.

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