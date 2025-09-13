ua en ru
Дания выделяет 375 млн долларов на восстановление Украины: на что пойдут деньги

Суббота 13 сентября 2025 13:21
Дания выделяет 375 млн долларов на восстановление Украины: на что пойдут деньги Фото: Дания выделяет 375 млн долларов на восстановление Украины (t.me/MinDevUA)
Автор: Константин Широкун

Дания в 2025-2028 годах выделит 375 млн долларов на восстановление Украины по программе Ukraine Transition Program.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

"Украина и Дания запустили новую программу Ukraine Transition Program на 2025-2028 годы с бюджетом 2,8 миллиарда датских крон (375 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Новая программа направлена на восстановление критической инфраструктуры, гуманитарную помощь, поддержку ветеранов и внутренне перемещенных лиц, развитие бизнеса, зеленый переход в энергетике и транспорте, а также продолжение реформ.

"Мы с Данией уже имеем положительный опыт сотрудничества в Николаеве. Сегодня этот формат выходит на национальный уровень. И я уверен, что в ближайшие три года миллионы украинцев получат ощутимый результат", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, около 60% всего бюджета будет направлено на Николаев и Николаевскую область. В марте 2023 года был заключен меморандум о партнерстве между Данией и Николаевщиной.

С тех пор датская сторона помогла восстановить систему водоснабжения, поддерживает модернизацию тепла и энергетики, сотрудничает с общинами и местными властями.

Остальные 40% средств будут направлены на другие регионы Украины, пострадавшие от войны. Речь идет о восстановлении больниц и школ, модернизации энергосетей и водоснабжения, поддержке ВПЛ в громадах по всей стране.

Помощь Украине от Дании

С первых недель полномасштабного вторжения РФ Дания предоставляет Украине комплексную помощь. Так, в мае правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 4 млрд датских крон (536 млн евро).

В апреле также правительство Дании объявило о новом оборонном пакете для Украины объемом 6,7 млрд датских крон (около 995 млн долларов). Средства будут распределены в течение 2025-2027 годов. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, артиллерийские средства и финансовая поддержка Воздушных сил ВСУ.

Также в марте Минобороны Дании заявило о намерениях инвестировать около 40 млн евро в специальный инновационный фонд. Его целью является усиление технологических возможностей украинской армии в условиях современной войны.

