Дания предоставит Украине военную помощь на более 500 млн евро: что вошло в новый пакет

Правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 4 миллиардов датских крон (536 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании .

Пакет XXVI включает поставки артиллерийских систем, боеприпасов, а также оборудование для Воздушных сил и расширение учебных программ.

В частности, средства пойдут на артиллерийские боеприпасы в рамках Чешской инициативы, которая объединяет усилия Дании, Чехии и Нидерландов для стабильного обеспечения Украины снарядами.

Также будут увеличены рамки военных тренировок для украинских бригад.

Министр обороны Дании Лунд Поульсен подчеркнул, что поддержка Украины остается приоритетом, а новый пакет помощи поможет как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен добавил, что это лучший способ усилить обороноспособность Украины в условиях продолжающейся агрессии России.

Общая сумма военной поддержки Украины в рамках фонда за 2023-2028 годы составит более 66 миллиардов датских крон (примерно 8,86 миллиарда евро).