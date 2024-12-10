Швеция планирует ввести возрастные ограничения для соцсетей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna.AT.

В Швеции могут ввести возрастные ограничения для соцсетей

Швеция рассматривает возможность введения возрастных ограничений для доступа к социальным сетям, взяв за основу австралийскую модель. Этот шаг направлен на противодействие бандам, которые вербуют детей для совершения убийств и терактов. Об этом заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер после встречи с коллегами из скандинавских стран. По его словам, ситуация крайне серьезная, и власти готовы рассмотреть все доступные меры.

Масштаб проблемы

По данным шведской полиции, преступные группировки все чаще используют платформы, такие как Instagram и TikTok, для привлечения подростков к преступной деятельности. Некоторые из исполнителей преступлений были всего лишь 11-летними.

С января по июль 2024 года число подозреваемых в убийствах младше 15 лет достигло 93 человек - это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Швеция также занимает первое место в Европе по количеству стрельбы на душу населения.

Дания также фиксирует последствия этого явления: в последние месяцы полиция страны зарегистрировала 32 случая, когда шведов наняли для совершения актов насилия на территории Дании.

Соцсети и дальнейшие действия

Министр юстиции отметил, что компании, такие как Meta (Facebook), Alphabet (Google) и Snap (Snapchat), выразили готовность предпринять шаги для решения проблемы. Однако, если их усилия окажутся недостаточными, правительство Швеции может ввести законодательные ограничения.

Обсуждаемая модель основана на опыте Австралии, где действуют строгие возрастные ограничения для доступа к соцсетям.