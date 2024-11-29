Австралия запретили подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями: что известно

Австралия стала первой страной в мире, которая запретила использование социальных сетей детям до 16 лет. Новый закон, предполагающий крупные штрафы для техногигантов, вызвал бурные споры: сторонники уверены, что мера защитит подростков от негативного влияния цифрового контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Австралия запрещает соцсети для детей до 16 лет: одобрение и критика

Австралийское правительство ввело строгий запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Эта мера, которая уже названа одной из самых жестких в мире, вызывает острые дискуссии в обществе. Одни поддерживают инициативу, ссылаясь на защиту психического здоровья подростков, другие критикуют ее, опасаясь негативных последствий.

Закон обязывает крупные технологические компании, такие как Meta Platforms (владелец Facebook и Instagram) и TikTok, запретить доступ к их платформам несовершеннолетним пользователям. За нарушение предусмотрены штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (32 млн долларов США). Тестирование методов контроля начнется в январе, а полный запрет вступит в силу через год.

Ответственность за безопасность детей

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что нововведение направлено на обеспечение безопасности детей в цифровой среде.

"Теперь платформы обязаны ставить безопасность наших детей на первое место. Это шаг, который поможет родителям спать спокойнее", - отметил Албанезе.

По его словам, чрезмерное использование социальных сетей ставит под угрозу как физическое, так и психическое здоровье подростков. Среди прочего, премьер указал на вред, наносимый девочкам из-за навязчивых стандартов красоты, а также на негативное влияние женоненавистнического контента на мальчиков.

Противоречивая реакция общества

В пятницу жители Сиднея выразили смешанные чувства по поводу принятого закона. Некоторые родители поддержали инициативу, надеясь на снижение уровня интернет-зависимости у детей.

Однако представители технологических компаний, включая TikTok, предупредили, что запрет может подтолкнуть подростков к поиску обходных путей, что в свою очередь приведёт их в "темные уголки интернета".

Критики закона также утверждают, что ответственность за воспитание и контроль над использованием соцсетей должна лежать на родителях, а не на правительстве.

Мировой прецедент

Австралия стала первой страной, внедрившей столь жесткие меры. Это событие может стать важным ориентиром для других стран, рассматривающих способы борьбы с негативным влиянием социальных сетей на молодежь.