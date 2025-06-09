В Германии хотят ограничить доступ к соцсетям: что у властей на уме
В Германии хотят ограничить доступ детей к соцсетям. Там заявили о защите психического здоровья детей, а также уменьшении онлайн-зависимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Так, министр юстиции Германии Стефани Хубиг призвала ввести четкие возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. По ее убеждению это будет способствовать здоровому развитию детей без чрезмерного влияния онлайн-среды.
По ее словам, дети и подростки нуждаются в защите - от кибербуллинга, от давления самовыражения и чрезмерной "экранной" зависимости.
"Это будет способствовать развитию, защищать частную жизнь и уменьшит ежедневное напряжение в семьях", - подчеркнула Хубиг.
Родителям станет легче контролировать доступ детей к онлайн-платформам
Стефани Хубиг считает, что введение возрастного порога облегчит родительское участие в жизни ребенка в интернете, ведь исчезнет необходимость в постоянном контроле и объяснениях.
Она также обратила внимание на положительный опыт других стран, где подобные ограничения уже действуют: в школах уменьшилось количество случаев травли, а дети стали более сосредоточенными и социально активными.
Опыт других стран
Из-за чрезмерного влияния на психическое здоровье детей социальные сети вызывают беспокойство среди родителей во всем мире.
Так, пока в Европе только готовят новые цифровые правила, в Австралии уже действует запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет. Тамошним платформам грозят миллионные штрафы за несоблюдение возрастных требований. Закон вступит в силу до конца 2025 года, и сейчас обсуждаются методы верификации возраста.
В свою очередь Великобритания рассматривает введение лимитов времени использования соцсетей для несовершеннолетних (например, 2 часа в день или ночной запрет после 22:00), но классические возрастные ограничения пока не введены.
В отдельных штатах США запреты не менее строгие:
- Небраска: с 1 июля 2026 года - верификация возраста и родительское согласие до 18 лет, штраф $2 500 за нарушение;
- Нью-Йорк ввел ограничения по алгоритмам и ночным сообщениям для пользователей до 18 лет;
- Вирджиния с 2026 года накладывает лимиты - 1 час в день для пользователей до 16, с или без согласия родителей.
Напомним, в Украине в течение года сделаны важные шаги к созданию безопасной среды для каждого ребенка - дома, в школе и в цифровом пространстве.
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