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Данилов о задержке помощи Украине от США: не стоит делать из этого трагедию

Вторник 12 декабря 2023 08:45
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Данилов о задержке помощи Украине от США: не стоит делать из этого трагедию Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Соединенных Штатах Америки до сих пор не пришли к консенсусу относительно бюджета на следующий год, в котором заложена поддержка Украины. Однако не стоит делать из этого трагедию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью BBC.

"Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству, мы будем счастливы", - сказал Данилов.

Однако, по его словам, если это произойдет чуть позже, то "не стоит делать из этого трагедию".

Отвечая на вопрос, проиграет ли Украина войну, если прекратится помощь США, он исключил такую возможность, потому что "правда на нашей стороне".

"Уничтожит ли Путин нас на глазах у всего человечества? Будет ли он убивать наших детей, наших женщин, наших стариков? И весь мир будет смотреть на это с закрытыми глазами? Тогда возникает вопрос: в каком мире мы живем?", - добавил секретарь. СНБО.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украина оказалась на пороге потери военной поддержки США из-за задержки в принятии пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи Джо Байдена на 106 млрд долларов, предусматривающий выделение на оборонные нужды Украины более 61 млрд долларов. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткие требования по защите южной границы США с Мексикой.

Президент США Джо Байден раскритиковал такое решение Сената и обвинил республиканцев в политических играх.

В то же время Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения помощи Украине.

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