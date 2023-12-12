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Данілов про затримку допомоги Україні від США: не варто робити з цього трагедію

Вівторок 12 грудня 2023 08:45
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Данілов про затримку допомоги Україні від США: не варто робити з цього трагедію Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Сполучених Штатах Америки досі не дійшли консенсусу щодо бюджету на наступний рік, у якому закладена підтримка України. Однак не варто робити з цього трагедію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю BBC.

"Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі", - сказав Данілов.

Однак, за його словами, якщо це станеться трохи пізніше, то "не варто робити з цього трагедію".

Відповідаючи на запитання, чи програє Україна війну, якщо припиниться допомога США, він відкинув таку можливість, тому що "правда на нашому боці".

"Чи знищить Путін нас на очах у всього людства? Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших старих? І весь світ буде дивитися на це із закритими очима? Тоді виникає запитання: у якому світі ми живемо?", - додав секретар РНБО.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Україна опинилася на порозі втрати військової підтримки США через затримку у прийнятті пакетів фінансової допомоги американським Конгресом.

6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги Джо Байдена на 106 млрд доларів, що передбачає виділення на оборонні потреби України понад 61 млрд доларів. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроекту жорсткіші вимоги щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Президент США Джо Байден розкритикував таке рішення Сенату та звинуватив республіканців у політичних іграх.

Водночас, Білий дім готовий піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси Республіканської партії для затвердження допомоги Україні.

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