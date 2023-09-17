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Данилов призвал союзников закрепить военную помощь Украине в законодательстве

Воскресенье 17 сентября 2023 04:16
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Данилов призвал союзников закрепить военную помощь Украине в законодательстве Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призывает страны-партнеры закрепить в своих законодательствах на долгосрочной основе продолжение помощи с вооружением для нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на колонку Данилова на "УП".

По мнению чиновника, международные партнеры Украины должны:

  1. "сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, что создает политическую ответственность;
  2. учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве;
  3. разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны";
  4. осуществить перепланировку совместных мер в рамках всех пунктов Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер".

Также секретарь СНБО Украины подчеркивает, что после десятков тысяч жертв, разрушений, военных преступлений и преступлений против человечности, что продолжают совершать российские оккупанты - иллюзии о возможности диалога являются ошибкой.

"Еще раз хочу подчеркнуть: Путин с его войной - это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив еще в худшей форме с расползанием метастаз по всему телу", - отметил Данилов, и задал риторический вопрос о том, возможно ли договариваться с раковой опухолью.

Он также обратил внимание, что большая часть дороги - уже позади, однако остается неизвестным, сколько еще ожидает впереди, и "именно сейчас наступает стратегическая точка перелома".

Данилов предупреждает, что любая остановка войны без поражения РФ будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и "это будет сигналом к началу конфликтов и войн на территории разного рода и статуса - сначала регионального, а затем глобального масштаба".

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