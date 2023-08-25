Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги

Полтора года западные доноры финансируют бюджет Украины, а все собранные налоги страна тратит на военные нужды. И если в прошлом году привлекать средства у партнеров было не сложно, то теперь появились более жесткие условия. Какие вопросы возникли у Запада и что может помешать их выполнить – ниже в материале РБК-Украина.

Украина готовится к новому финансовому году. Кабмин должен подать проект госбюджета на 2024 год в Верховную раду до 15 сентября. Пока детали документа не известны, но глава Минфина Сергей Марченко уже заявил, что в следующем году по-прежнему будет необходима серьезная финансовая поддержка международных партнеров. Донорских денег, возможно, потребуется даже больше, чем в текущем году.

"В коммуникации с партнерами мы будем говорить, что средств, в которых нуждается Украина, не станет меньше. Мы настаиваем на том, чтобы поддержка была не меньше, чем в этом году. А это более 42 млрд долларов. Если мы гарантируем себе этот размер поддержки, то мы сможем сказать, что бюджет у нас есть", – заявил министр финансов.

Ежемесячная потребность бюджета Украины во внешних заимствованиях составляет 3-4 млрд долларов. Эта сумма идет на покрытие всех расходов, которые не связаны с безопасностью и обороной – главным образом, речь о социальных статьях – пенсии, пособия, субсидии и т.д. Вторая же часть бюджета, а это около 1,6 трлн гривен – используется на нужды обороны. Казна получает эти деньги в виде налогов, таможенных сборов и внутренних займов.

Но в Минфине не исключают, что и эта сумма может увеличиться. "Бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года: 1,6 триллиона сейчас. Но это еще не окончательная цифра", – сообщил Марченко.

Весь год деньги от доноров поступали вовремя и в достаточном объеме. Но нет уверенности, что так продолжится дальше. Загвоздка в США, у которых финансовый год заканчивается в сентябре. По сути, у Украины нет гарантий по траншам от Вашингтона ни на 4-й квартал этого года, ни на весь следующий. Нервозности добавляет и внутренняя политическая ситуация в Америке.

Президент Джо Байден еще 10 августа обратился в Конгресс с предложением о выделении Украине дополнительных 24 млрд долларов. В Белом доме уверены, что решение будет положительным. Но в американском политикуме по этому вопросу развернулись нешуточные споры – некоторые республиканцы, понимая скорый старт президентской гонки в Штатах, не упустили возможности упрекнуть Байдена в чрезмерных расходах на поддержку Украины.

"Никуда от этого не деться, мы уже чувствуем на себе избирательную кампанию в Штатах – звучат заявления от политиков о том, что якобы нужно больше отчетности от Украины и т.д. Но это все популизм. Надеемся, что Белый дом сможет отбить эти атаки", – отметил в разговоре с РБК-Украина один из влиятельных украинских политиков.

САП – неформальное условие от США

Пока США финансирует Украину по бюджету текущего года – примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно. В сентябре ожидается последний транш в рамках финансового года. Но, по словам нескольких источников РБК-Украина, для выделения денег у США возникло неформальное условие – подготовка законопроекта об усилении институциональной независимости и эффективности работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Принятие такого закона до конца 2023 года – одно из условий выделения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и кредитования от МВФ. Однако США хотят видеть более четкий алгоритм его выполнения. "Проект закона о САП надо подготовить до 15 сентября – такое пожелание есть от США", – сказал собеседник издания в правительстве.

Еще один источник, знакомый с процессом переговоров США и Украины, подтвердил вероятность такого неформального условия, но пояснил, что для финансирования со стороны США каких-то конкретных условий обычно нет. К тому же Вашингтон координирует свои действия с МВФ и принимает решения в зависимости от прогресса сотрудничества Украины с фондом.

"Формально вопрос по САП, исходя из меморандума с МВФ, нужно урегулировать до декабря. Но, возможно, на рабочем уровне у Вашингтона есть какие-то промежуточные ожидания, которые подтверждены Киевом", – сказал собеседник.

Интерес к антикоррупционной теме за океаном возник не случайно. На Западе, выделяя Украине крупные пакеты помощи, как на гуманитарные, так и на военные нужды, хотят быть уверенными в целевом использовании этих средств.

"В шутку в частных разговорах нам партнеры говорят, что украинцы не украли ни одного доллара американских налогоплательщиков, но просят не воровать и у своих. Если серьезно, на Западе есть вопросы к нашим госзакупкам и проектам восстановления. Отсюда интерес к САП и желание видеть более эффективную работу Национального антикоррупционного бюро", – объяснил собеседник во власти.

По его словам, информация о просроченной дебиторской задолженности по контрактам Минобороны на десятки миллиардов гривен, о чем уже известно публично, в данном случае играет явно не в пользу Украины при переговорах с партнерами.

Если же говорить именно о САП, то главная проблема в полномочиях его главы. На это Западу регулярно указывают как сами силовики-антикоррупционеры, так и украинские общественные деятели. Все дело в том, что изначально этот орган создавался как независимое подразделение Генпрокуратуры для расследования коррупционных дел в отношении высших должностных лиц. По факту же САП до сих пор не имеет отдельного юридического статуса и остается административно и процессуально зависимой от Офиса Генпрокурора. Без согласия генпрокурора сейчас нельзя принять кадровые решения, возбудить дело в отношении народного депутата или принять решение об экстрадиции.

Собеседник РБК-Украины из правительства сообщил, что законопроект о независимости САП планируется подготовить к середине сентября, как того хотят западные партнеры. "Проблем с этим быть не должно. Если нужно будет, законопроект будет готов", - отметил собеседник.

Будет ли документ обеспечивать необходимую независимость САП и поддержат ли его депутаты, пока неизвестно. Стоит напомнить, что первый законопроект о независимости САП подали в Раду еще в начале 2023 года, но был раскритикован профильным комитетом и снят с рассмотрения.

Гарантий нет, но есть надежда

В Минфине довольно осторожны с прогнозами в отношении финансирования бюджета, и пока уверены только в получении средств от ЕС. "На 2024 год пока есть понимание лишь, что у нас есть помощь от ЕС – 50 миллиардов евро на четыре года. Есть МВФ, который помогает нам собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь!" – заявил министр финансов в интервью "Радио Свобода".

Министр финансов Украины Сергей Марченко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

ЕС в 2023 году финансирует Украину кредитами в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. Пока выделение средств идет по плану, поскольку в общем Украина выполняет условия программы. Очередной транш Украине был выделен 22 августа в размере 1,5 млрд евро. Вместе с ним общий размер кредитных средств от ЕС в текущем году составил 12 млрд евро.

С 2024 по 2027 годы ЕС будет использовать новый инструмент (Ukraine Facility). Он предполагает не только кредиты, но и гранты. Возможна будет также техническая помощь, в частности, экспертная поддержка реформ, муниципалитетов, гражданского общества и другие формы двусторонней помощи.

По линии Международного валютного фонда по 4-летней программе, заключенной в марте 2023 года на 15,6 млрд долларов, Украина уже получила два транша на 3,6 млрд (2,7 млрд и 900 млн долларов соответственно). Третий транш в размере 900 млн планируется после пересмотре программы в октябре.

Пересмотр программы в июне для получения второго транша прошел довольно быстро и легко. Украине удалось выполнить все 5 условий и получить деньги по графику. Но ко второму пересмотру список условий в два раза больше, выполнить некоторые из них будет довольно сложно.

Прежде всего, проблемы могут возникнуть с условиями по возобновлению проверок предприятий, возврату е-декларирования, пожизненного контроля за финансовым состоянием "политически значимых лиц" ( т.н. "ПЭПы" – Politically Exposed Persons). Кроме того, сложности могут быть и при выполнению условий по энергетическому сектору.

В июле Рада приняла закон об отмене льготного 2%-го единого налога и возобновлению проверок предприятий (№8401). Однако по неофициальной информации, МВФ не зачтет этот документ как выполнение условия. "Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок" – сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Фактически, возобновление проверок было отложено до окончания военного положения. То, что в итоге законопроект не соответствует требованиям МВФ, РБК-Украина подтвердили еще несколько депутатов.

Сроки с принятием законопроекта о возобновлении е-декларирования затянули, но принять его планируют уже в сентябре. Это изданию подтвердил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. "По декларированию да, мы просрочили, но к пересмотру программы мы обязательно примем (решение - ред.). Ориентировочно в первой половине сентября", – сказал он.

Глава финснсового комитета ВР Даниил Гетманцев (Фото:Виталий Носач,РБК-Украина)

А вот вероятность возобновления пожизненных проверок "ПЭПов" на сегодняшний день крайне мала. Эту норму нужно принять до конца сентября, однако по данным собеседников издания в Раде, ее не поддерживает большинство депутатов. "С этим вопросом ситуация самая сложная. Поддержки среди депутатов нет", – сказал один из собеседников.

Большие сомнения есть относительно выполнения условий по реформе управления Оператора ГТС. Акции компании Кабмин должен был передать в управление от МГУ Министерству энергетики еще в июле, однако решение не принято до сих пор. Это первое условие, а по второму к концу октября должен быть отобран и назначен новый наблюдательный совет компании.

Учитывая, что процесс отбора и назначения набсовета занимает около трех месяцев, можно предположить, что "маяк" не будет выполнен в срок. Это может привести к тому, что с октября, когда по закону набсовет МГУ прекратит работу, функция управления ОГТСУ перейдет к правительству. Такая ситуация может вызвать дополнительные проблемы, поскольку снова будет нарушена система корпоративного управления.

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Общий политический и общественный фон в Украине также играет важную роль в процессе финансирования со стороны Запада. Коррупционные скандалы, периодически возникающие в Украине, заставляют доноров более пристально следить и за выполнением условий кредитования, и за использованием средств. Что вполне оправдано и логично.

Условия, часто и правда достаточно жесткие, которые Запад ставит перед Украиной, ожидаемо вызывают критику внутри страны. И при других обстоятельствах Украина могла бы от них отказаться (или согласиться, а потом добиваться их отмены, как уже было неоднократно). Но сейчас, когда страна полностью зависит от внешнего кредитования, так поступать довольно рискованно. Взятые на себя условия необходимо выполнять, чтобы обеспечить ритмичность поступления средств для выполнения социальных обязательств и поддержания экономики.

Потому вдвойне нелепыми выглядят попытки отдельных политиков оправдать войной свою неготовность принимать непопулярные реформы или активнее бороться с коррупцией, которая за последние полтора года никуда не делась. Тем более что эти реформы и эти жесткие решения прежде всего в интересах украинцев, а вовсе не западных стран.