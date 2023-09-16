У Байдена уверены, что Конгресс примет выделение Украине 24 млрд долларов помощи

В Белом доме уверены, что, несмотря на разногласия среди представителей Конгресса США, законопроект о новом пакете помощи Украине на 24 млрд долларов будет принят.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США, - ред) мы считаем, что в обеих палатах в дальнейшем сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины, - ред)", - сказал он.

Салливан также заявил, что республиканцы и демократы признают, что США не могут отказаться от помощи Украине в такой критический момент. Поэтому у администрации есть уверенность в дальнейшей поддержке законопроекта о выделении дополнительного финансирования Украине.

Помощь Украине

Президент Джо Байденв прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками.

Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

Перспективы дополнительного запроса Байдена могут быть менее радужными в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые крайне правы, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева.

Однако министерша финансов США Джанет Йеллен заявила, чтосохраняет уверенность в будущей поддержке законопроекта.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина " Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги ".

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