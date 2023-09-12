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Большинство европейцев поддерживают помощь Украине и санкции против Москвы

Брюссель, Вторник 12 сентября 2023 08:52
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Большинство европейцев поддерживают помощь Украине и санкции против Москвы Фото: Помощь Украине одобряют большинство жителей ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка Украины в Европейском Союзе остается. Большинство европейцев одобряют сохранение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Eurobarometer.

В частности, среди жителей ЕС, находят поддержку такие меры:

  • Оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны - 86%
  • Прием в Европейском Союзе украинцев, спасающихся от войны - 76%
  • Введение экономических санкций против России - 71%
  • Поддержка Украины на пути к европейской интеграции - 66%
  • Поддержка интеграции Украины в единый рынок - 65%
  • Поддержка Украины финансово и экономически - 64%
  • Финансирование закупок и поставок военной техники в Украину - 57%.

Большинство европейцев поддерживают помощь Украине и санкции против Москвы

Опрос Eurobarometer был проведен в 27 странах-членах с 24 по 31 августа 2023 года среди 26514 граждан ЕС.

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