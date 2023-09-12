Большинство европейцев поддерживают помощь Украине и санкции против Москвы

Поддержка Украины в Европейском Союзе остается. Большинство европейцев одобряют сохранение санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Eurobarometer.

В частности, среди жителей ЕС, находят поддержку такие меры:

Оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны - 86%

Прием в Европейском Союзе украинцев, спасающихся от войны - 76%

Введение экономических санкций против России - 71%

Поддержка Украины на пути к европейской интеграции - 66%

Поддержка интеграции Украины в единый рынок - 65%

Поддержка Украины финансово и экономически - 64%

Финансирование закупок и поставок военной техники в Украину - 57%.

Опрос Eurobarometer был проведен в 27 странах-членах с 24 по 31 августа 2023 года среди 26514 граждан ЕС.