Большинство европейцев поддерживают помощь Украине и санкции против Москвы
Фото: Помощь Украине одобряют большинство жителей ЕС (Getty Images)
Поддержка Украины в Европейском Союзе остается. Большинство европейцев одобряют сохранение санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Eurobarometer.
В частности, среди жителей ЕС, находят поддержку такие меры:
- Оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны - 86%
- Прием в Европейском Союзе украинцев, спасающихся от войны - 76%
- Введение экономических санкций против России - 71%
- Поддержка Украины на пути к европейской интеграции - 66%
- Поддержка интеграции Украины в единый рынок - 65%
- Поддержка Украины финансово и экономически - 64%
- Финансирование закупок и поставок военной техники в Украину - 57%.
Опрос Eurobarometer был проведен в 27 странах-членах с 24 по 31 августа 2023 года среди 26514 граждан ЕС.