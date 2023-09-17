Данілов закликав союзників закріпити військову допомогу Україні у законодавстві

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов закликає країни-партнери закріпити у своїх законодавствах на довгостроковій основі продовження допомоги з озброєнням для нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на колонку Данілова на "УП".

На думку чиновника, міжнародні партнери України мають:

"сформувати узгоджену формулу власного бачення української перемоги, що створює політичну відповідальність; враховуючи виборчі політичні цикли та можливу зміну кон'юнктури в Європі та США з точки зору збереження стабільності партнерства, далекоглядним вважається крок щодо закріплення військової допомоги Україні у довгострокових циклах та законодавстві; розробити та реалізувати комплекс заходів щодо нівелювання так званої "втоми від війни"; здійснити перепланування спільних заходів у межах усіх пунктів Формули миру з точки зору фактора часу та послідовності, маючи на увазі їх можливий довгостроковий характер".

Також секретар РНБО України наголошує, що після десятків тисяч жертв, руйнувань, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що продовжують чинити російські окупанти - ілюзії про можливість діалогу є помилкою.

"Ще раз хочу наголосити: Путін з його війною - це ракова пухлина. Якщо її не видалити повністю й остаточно, тільки питання часу, коли почнеться рецидив у ще гіршій формі з розповзанням метастаз по всьому тілу", - зазначив Данілов, і поставив риторичне питання про те, чи можна домовлятися з раковою пухлиною.

Він також звернув увагу, що більша частина дороги вже позаду, проте залишається невідомим, скільки ще чекає попереду, і "саме зараз настає стратегічна точка перелому".

Данілов попереджає, що будь-яку зупинку війни без поразки РФ буде розцінено авторитарними режимами як путінську перемогу, і "це буде сигналом до початку конфліктів і воєн на території різного роду і статусу - спочатку регіонального, а потім глобального масштабу".