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Названа сума, яку Трамп планував запропонувати за Гренландію

Новини » Політика    21.08.2019 - 16:03
Названа сума, яку Трамп планував запропонувати за Гренландію
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

США планували запропонувати за острів виплати у розмірі 600 млн дол в рік

За передачу Гренландії Сполученим Штатам президент США Дональд Трамп планував запропонувати виплати уряду Данії у розмірі 600 млн дол на рік. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що інформацію про суму можливої виплати надали високопоставлені чиновники в адміністрації американського президента. При цьому, скільки часу уряд США планувало здійснювати виплати, невідомо.

Наголошується, що також обговорювався варіант з виплатою одноразової великої суми Данії, щоб посилити інтерес королівства до операції. Про яку саме суму йдеться не повідомляється.

За словами джерел, обговорення можливої покупки Гренландії обговорювалося Трампом протягом декількох тижнів.

Інтерес Америки Арктиці пов'язаний із зміною клімату і таненням льоду, які роблять острів більш доступним і відкривають нові можливості для видобутку ресурсів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що королівська сім'я Данії не виключила можливість продажу Гренландії США. Монархи відзначили, що долю острова повинні вирішувати його жителі. Раніше проти продажу виступили уряд Данії , Гренландии.

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