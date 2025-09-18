Данные передают в ТЦК? В ГПСУ объяснили, как действуют после задержания нарушителей на границе

Нарушителей какого возраста задерживают пограничники

Представитель ГПСУ поделился, что нарушители, которых задерживают пограничники, бывают разной возрастной категории.

"Если говорить (о ситуации, - Ред.) до изменений в правила, когда разрешили выезжать с 18 до 22 лет включительно, то, конечно, что были и нарушители... 18 лет, 19 лет и т.д. Потому что ограничение (на выезд из Украины, - Ред.) в целом действовало с 18 лет до 60", - рассказал он.

При этом Демченко напомнил: после задержания для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Как действуют пограничники после задержания граждан

"В то же время мы информируем также и представителей территориальных центров комплектования. Для того чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - сообщил представитель ГПСУ.

Он объяснил, что речь идет о "комплексе взаимодействия", который происходит между Государственной пограничной службой и другими государственными органами.

"Но один пример отмечу. Что даже в Государственной пограничной службе есть люди, проходят сейчас службу, которых задерживали на границе за попытку незаконного пересечения границы", - рассказал Демченко.

Он отметил, что "в отношении них проверка осуществлялась ТЦК - находились ли они в розыске, подпадали ли под мобилизацию".

"Они могли быть в дальнейшем мобилизованы и они переходят службу в подразделениях Государственной пограничной службы", - объяснил спикер ГПСУ.

Правда ли, что нарушители сразу попадают на фронт

По словам Демченко, во время или после задержания нарушителей "никаких ни "мясных штурмов", ни каких-либо других действий, чем это предусмотрено законодательством и всеми инструкциями по прохождению службы, не происходит".

Он сообщил, что даже если человек попал в ряды любого подразделения составляющих сил обороны Украины после того, как пытался незаконно пересечь границу, "для него в первую очередь - подготовка".

"После того - слаживание в подразделении. И только после того - выполнение задач уже на том участке, где он попадает. Но это не обязательно сразу линия фронта", - подчеркнул пресс-секретарь ГПСУ.

В завершение он отметил, что "те ребята, которые служат и в Государственной пограничной службе, имея такой бэкграунд за своей спиной (относительно попыток незаконного пересечения границы), они говорят: "Я зря волновался".