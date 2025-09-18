Дані передають у ТЦК? У ДПСУ пояснили, як діють після затримання порушників на кордоні

Після затримання українців призовного віку під час спроби незаконного перетину кордону для виїзду з країни, працівники Державної прикордонної служби України інформують про це представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прес-секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в межах чергового випуску проекту Центру протидії дезінформації "ІПсО і люди".
Речник ДПСУ поділився, що порушники, яких затримують прикордонники, бувають різної вікової категорії.
"Якщо говорити (про ситуацію, - Ред.) до змін до правил, коли дозволили виїжджати з 18 до 22 років включно, то, звісно, що були й порушники... 18 років, 19 років і т.д. Бо обмеження (на виїзд з України, - Ред.) загалом діяло з 18 років до 60", - розповів він.
При цьому Демченко нагадав: після затримання для порушників передбачена адміністративна відповідальність.
"В той же час ми інформуємо також і представників територіальних центрів комплектування. Для того, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-облікові дані", - повідомив представник ДПСУ.
Він пояснив, що йдеться про "комплекс взаємодії", який відбувається між Державною прикордонною службою та іншими державними органами.
"Але один приклад зазначу. Що навіть у Державній прикордонній службі є люди, проходять зараз службу, яких затримували на кордоні за спробу незаконного перетину кордону", - розповів Демченко.
Він зауважив, що "відносно них перевірка здійснювалася ТЦК - чи знаходилися вони в розшуку, чи підпадали під мобілізацію".
"Вони могли бути в подальшому мобілізовані й вони переходять службу в підрозділах Державної прикордонної служби", - пояснив речник ДПСУ.
За словами Демченка, під час або після затримання порушників "ніяких ні "м'ясних штурмів", ні якихось інших дій, ніж це передбачено законодавством і всіма інструкціями щодо проходження служби, не відбувається".
Він повідомив, що навіть якщо людина потрапила в лави будь-якого підрозділу складових сил оборони України після того, як намагалася незаконно перетнути кордон, "для неї в першу чергу - підготовка".
"Після того - злагодження в підрозділі. І тільки після того - виконання завдань уже на тій ділянці, де вона потрапляє. Але ж це не обов'язково одразу лінія фронту", - наголосив прес-секретар ДПСУ.
Насамкінець він зазначив, що "ті хлопці, які служать і в Державній прикордонній службі, маючи такий бекграунд за своєю спиною (щодо спроб незаконного перетину кордону), вони кажуть: "Я даремно хвилювався".
