Дальнобойные возможности Украины на 2026 год оцениваются в более 35 млрд долларов

Украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня имеет способность около 35 миллиардов долларов в год. При этом финансирование покрывает максимум половину реального производственного потенциала оборонки.

Об этом шла речь на встрече секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина с журналистами, сообщает РБК-Украина .

По прогнозам, в 2026 году только дальнобойные способности украинской оборонки превысят 35 миллиардов долларов, тогда как общий объем отрасли может достичь 60 миллиардов долларов.

Такие показатели свидетельствуют, что 2025 год стал периодом масштабного развертывания производства средств дальнобойного поражения, а в следующем году ожидается дальнейший рост темпов и масштабов производства.

При этом отмечается, что Украина не сможет самостоятельно обеспечить такой объем финансирования - ни за счет государственного бюджета, ни путем внешней помощи от партнеров.